Rozendaal in rode cijfers door hogere vergoeding raadsleden

door Huibert Veth

De gemeenteraad van Rozendaal sprak dinsdagavond over een bijstelling van de begroting. Waar veel omliggende gemeentes kampen met miljoenentekorten vanwege oplopende zorgkosten is dat in Rozendaal niet het geval. De begroting van dit jaar valt weliswaar één ton hoger uit dan gepland, maar dit zit hoofdzakelijk in de hogere vergoeding voor de eigen raadsleden.

Van 250 naar 990 euro per maand

De beslissing om de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeentes (Rozendaal heeft 1.611 inwoners) te verhogen is vanuit Den Haag genomen. Voor Rozendaal betekent dit dat een raadslid in plaats van 250 euro nu 990 euro per maand vergoed krijgt. Voor dit bedrag vergadert de gemeenteraad acht avonden per jaar. Daarnaast moet hiervoor het overige raadswerk zoals fractievergaderingen, contact met burgers en voorbereidingen gedaan worden. 'Van mij had het niet gehoeven', zegt raadslid Gert-Jan Willemse van Rosendael'74.

De hogere vergoeding kost de gemeente 76.000 euro per jaar. De burgemeesterswissel kostte nog eens 8.000 euro extra en aan de omgevingsdienst werd ruim 13.400 euro meer besteed. Dat leidt voor dit jaar tot een tekort op de begroting van 32.000 euro. Of de gemeente daadwerkelijk opdraait voor de verhoogde raadsvergoedingen is nog maar de vraag. Vorig jaar werd hiervoor gecompenseerd vanuit het Rijk. Voor dit jaar is dat nog niet bekend.

Reacties van wethouder Marieke Albricht en raadslid Gert-Jan Willemse. Tekst loopt door onder de video.

Miljoenen op de plank

Mocht de gemeente het bedrag zelf moeten betalen dan doet ze dit uit de reserves. Dit zal geen probleem vormen want Rozendaal staat er financieel goed voor. Er is ruim twaalf keer meer in kas dan wat nodig is om de financiële risico's op te vangen. Hiervoor is ruim 400.000 euro afdoende en Rozendaal heeft 5,3 miljoen. Dat is 3.000 euro per inwoner, wat veruit het hoogste bedrag van de provincie is. Omliggende gemeentes als Arnhem en Rheden hebben 238 euro en 414 euro per inwoner in hun zogeheten 'algemene reserve'.

De totale gemeentereserves van Rozendaal bedragen zelfs 10 miljoen euro. Dit terwijl de gemeente werkt met een jaarlijkse begroting van 4,5 miljoen euro. De gemeente heeft weinig schuld. Ook de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen is ruimschoots de beste van de provincie.

Het voorstel voor de gewijzigde begroting werd unaniem aangenomen.

