Geen maatregelen tegen sluipverkeer Bennekom, wel tegen hardrijders

De gemeente Ede neemt maatregelen tegen de hardrijders op de sluiproute in Bennenkom-Oost. Bewoners zien liever dat het verkeer helemaal uit de wijk verdwijnt. Ze spraken er dinsdagavond over met de gemeente.

door Ellen Kamphorst

Prachtige huizen, smalle straten die ogen als een rustig laantje, maar waar het in de avondspits heel druk is. In Bennekom-Oost, rondom de Selterskampweg is het rond 17.00 uur vaak filerijden. Uit eerder onderzoek blijkt dat 44 procent van de auto's niet in de wijk hoeft te zijn: sluipverkeer dus.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat de gemiddelde snelheid geen 30, maar 44 kilometer per uur is. Erik van Leeuwen is voorzitter van de Werkgroep Bennekom-Oost, woont aan de sluiproute en trekt al 20 jaar aan de bel bij de gemeente over dit probleem: 'Mijn grootste probleem is de verkeersveiligheid, als vader van twee schoolgaande kinderen maak ik me erg druk over de hardrijders in deze 30-kilometerzone.'

Geen gouden bergen

Wethouder Peter de Pater kent de problemen in de wijk, hij stelt voor om te beginnen met het aanpakken van de hardrijders. De gemeente deed dinsdagavond een aantal voorstellen. Het gaat dan om zogenaamde 'quick wins', maatregelen die snel resultaat moeten opleveren zoals trottoirs verhogen.

Het sluipverkeer heeft voor hem nu geen prioriteit, om meerdere redenen. Ten eerste is sluipverkeer in een groot deel van Ede en het dorp Bennekom een probleem, de gemeente wil kijken wat maatregelen in andere delen van het dorp voor invloed hebben. Daarnaast denkt hij dat de snelheidsbeperkende maatregelen, zoals nieuwe parkeerhavens, wellicht al sluipverkeer zal schelen.

Ten derde is heeft hij beperkt budget: 'We kunnen hier geen miljoen tegen aangooien. ook Ede heeft enorme tekorten op het sociaal domein en we moeten dus op de uitgaven letten.'

Evalueren

De buurt vindt fijn dat er nu iets gaat gebeuren aan hun wijk, al hadden ze graag gezien dat de gemeente grover geschud zou inzetten. Van Leeuwen: 'We willen graag dat deze maatregelen na de aanleg snel geëvalueerd worden, zodat we kunnen zien of ze resultaat hebben. Zo niet, dan gaan we weer om tafel.'