Leerlingen ontdekken ijzer op DRU in Ulft

'De kinderen doen hier vier activiteiten', aldus Anita Ermers, projectvoorzitter van IJzerwijs in het CIVON Smart Business Centre. 'Smeden, koper slaan, tin gieten en metaal buigen.' Dinsdag waren onder meer leerlingen van Basisschool de Borckeshof uit Breedenbroek te gast. 'Eerst dacht ik, het lijkt me helemaal niks', vertelt leerlinge Marit Koenders. 'Maar toen ik het deed, vond ik het superleuk.' Gilliam Schaap was samen met klasgenoten druk bezig. 'Ik ben een soort muntje aan het maken met de eerste letters van mijn voor- en achternaam', vertelt de leerling. 'En straks mag je alles mee naar huis nemen, dat vind ik wel leuk.'



De leerlingen zijn enthousiast over de projectdag, maar slechts een enkeling ziet een toekomst in de metaalbranche zitten. 'Dat zou ik eigenlijk wel heel leuk vinden, om smid te worden', zegt Rinus Meijer. Organisator Ermers hoopt dat het lidmaatschap van de Ring van Europese IJzersteden, waar naast Oude IJsselstreek zeventien gemeenten uit elf landen lid van zijn, zichtbaarder wordt. 'Wij zijn tevreden als we zien dat kinderen met een blij gezicht naar huis gaan en in de afronding zeggen dat ze er wat van hebben geleerd.'



Aanloop naar groot evenement

Oude IJsselstreek poogt de band met het ijzerverleden steeds meer te benadrukken. Eerder dit jaar vond ook het Rennfeuer Evenement plaats bij het DRU-terrein Ulft als pilot in aanloop naar een groter spektakel. In 2021 is de gemeente namelijk organisator van de Iron Smelting Days.