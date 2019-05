Bruls tegen omwonenden van studentenhuis na overlast: 'Ik verwacht juist een taart'

door Karel de Jong

Het gaat om een feest van vrijdag 17 mei. Vooraf was bij omwonenden een briefje in de bus gedaan met de aankondiging dat er tot 01.00 uur rumoer zou zijn. Bewoners hadden hier echter geen begrip voor en namen vooraf contact op met de politie, de wijkmanager, bureau Toezicht en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Van de politie en de wijkmanager kregen zij de verzekering dat er extra opgelet zou worden. Van bureau Toezicht en de ODRN kregen zij geen enkele reactie.

Bewoners teleurgesteld

Volgens de bewoners is er echter niet gehandhaafd. Ralf Nieuwenhuijsen van platform Kamerbreed heeft daarom namens de bewoners een brief aan de burgemeester gestuurd waarin hij zijn teleurstelling uitspreekt. Bewoners hebben naar eigen zeggen wel negen keer met de politie gebeld voordat die kwam en het feest uiteindelijk om 03.00 uur stopte.

Burgemeester Bruls daarover: 'Mensen zeggen zoveel. Er stond daar zelfs al een controle gepland lang voordat de eerste melding binnenkwam, dus dat is niet zo.'

Bruls: 'Ik verwacht een leuke taart'

Bruls vervolgt: 'Het gebeurt echt wel dat zaken worden stilgelegd, maar dat was hier schijnbaar niet nodig volgens de dienstdoende toezichthouders. Ze hebben dus laten zien dat er wel degelijk wordt opgetreden door de gemeente, de heer Nieuwenhuijsen kan heel tevreden zijn. Dus is ik verwacht eerlijk gezegd dat hij na deze brief een leuke taart stuurt.'

Tekst gaat verder na de video:

Taartentruc van burgervader

Maar Ralf Nieuwenhuijsen 'trapt daar niet in'. De taartentruc van onze burgervader is waarschijnlijk iets waar hij zich vaker van bedient. Volgens Nieuwenhuijsen heeft het optreden vanuit de gemeente geen nut gehad omdat er om 00.30 uur nog steeds geluidsoverlast was getuige een opname die bewoners om 00.30 uur maakten.

Volgens Nieuwenhuijsen was het pas om 03.00 uur stil terwijl bureau Handhaving volgens hem al op 02.00 uur hun dienst beëindigd had. Nieuwenhuijsen is inmiddels wel opgebeld door bureau Handhaving met excuses dat zij vorige week niet hadden gereageerd op de zorgen van de omwonenden.

Niet beseft dat het feest achter was

Bureau Handhaving gaf hem aan dat zij aan de voorkant van het pand aan de Sint Annastraat gecontroleerd hebben en daarbij geen overlast konden bespeuren. Volgens Nieuwenhuijsen is dat logisch omdat het heel hoge huizen zijn terwijl het feest in de achtertuin was. Maar omwonenden met aangrenzende tuinen ervaren dan naar eigen zeggen juist wel overlast. Maar dat had de medewerker van Bureau Handhaving zich niet gerealiseerd, zo bleek uit zijn gesprek met Ralf Nieuwenhuijsen.

Zie ook: Omwonenden Nijmeegs studentenhuis boos over feestje tot midden in de nacht