Vitesse en KNVB kritisch: 'Grote uitdaging als Songfestival naar Arnhem komt'

Mocht Arnhem het Eurovisie Songfestival binnenslepen, dan wacht er mogelijk nog een grote puzzel voor de KNVB. Als de liedjeswedstrijd het stadion wekenlang bezet houdt, dan komen de wedstrijden van hoofdhuurder Vitesse in het geding, voorziet de voetbalclub nu al.

'Dat kan je de supporters niet aandoen'

'De eventuele komst van het Eurovisie Songfestival zou voor de stad en de regio natuurlijk fantastisch zijn. Wel is er op voorhand een grote uitdaging, omdat Vitesse in de periode van het Eurovisie Songfestival nog volop wedstrijden speelt', stelt de club in een officiële reactie. Volgens een woordvoerder zijn nu andere partijen aan zet om, als het doorgaat, hier een oplossing voor te vinden.

'Het zou mooi zijn als het songfestival om de wedstrijden van Vitesse heen georganiseerd kunnen worden. Maar niet andersom', reageert supporter Paul Koster op de kandidaatstelling van de gemeente Arnhem. 'We hebben één keer moeten uitwijken naar Emmen, voor de bekerwedstrijd tegen Ajax. Maar dat kan je de Vitesse-supporters niet aandoen. We willen veel supporters bij de wedstrijd en Emmen is dan gewoon te ver weg.'

Grote puzzel voor KNVB

Het probleem zou eventueel opgelost kunnen worden door Vitesse in die weken meerdere uitwedstrijden te laten spelen, maar de KNVB denkt daar maar twee of drie weken mee te kunnen overbruggen. 'Meestal speel je de ene zondag thuis, de volgende uit. Je zou twee uit-wedstrijden achter elkaar kunnen plannen, maar daar blijft het wel bij. Je kan niet eerst zes keer thuis spelen, en daarna zes keer uit', meent KNVB-woordvoerder Daan Schippers. De organisatie van het Songfestival heeft de locatie echter minstens een maand nodig voor de opbouw en uitvoering.

De KNVB is nog volop bezig met het programma van volgend jaar. Het is om die reden nog niet duidelijk of Vitesse überhaupt nog moet spelen als de Songfestivalkaravaan hier neerstrijkt. Schippers: 'Er wordt nu nog aan gepuzzeld. Daarbij wordt gekeken naar de wensen van de clubs en de gemeenten. Het programma is in juni klaar.'

