Grote uitslaande brand in Vorden, woningen en bedrijven ontruimd

De loods is ingestort en moet volgens een woordvoerder van de brandweer als compleet verloren worden beschouwd. Volgens de eigenaar van Plastic Products is de brand ontstaan in een loods naast zijn bedrijf. Hij zag rook en hoorde een knal. Toen hij naar buiten ging, zag hij het vuur. Zijn bedrijf is ook uitgebrand. Het bedrijf ernaast, een meubelbedrijf, liep rookschade op.

Verslaggever Madelien Jansen sprak woordvoerder Frank Schipholt van de hulpdiensten:

Ramen en deuren sluiten

De brandweer adviseert ramen, deuren en ventilatie te sluiten als mensen last hebben van de rook. Er zijn grote zwarte wolken te zien vanaf het centrum van Vorden. Er is ook een NL-Alert verstuurd vanwege de rook. Vanwege de rook is het treinverkeer tussen Vorden en Lichtenvoorde-Groenlo stilgelegd. Naar verwachting duurt dit tot 17.30 uur. De N319 is vanwege de brand afgesloten.

Bekijk hier beelden van de brand:

Extra watervoorziening

Belendende panden worden afgeschermd. Drie blusvoertuigen en een waterwagen zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Er is ook een peloton watervoorziening ingezet, bestaande uit meerdere tankwagens. En er is een watertransport naar de brand aangelegd vanaf Kasteel Vorden en de nabijgelegen camping De Grasplas.

Foto: Barbara Huisman