Henk de Jong: 'strijd op leven of dood, maar bibbers heb ik niet'

De Graafschap moet waarschijnlijk nog alle zeilen bijzetten om woensdag de finale te halen in de play-offs. Na de 1-1 in Leeuwarden bij Cambuur ligt degradatie op de loer. Dat zou een sportieve ramp betekenen in Doetinchem.

door Richard van der Made

In de selectie is het vertrouwen echter groot op een goede afloop. Niemand in het kamp van de Superboeren denkt of spreekt over een doemscenario. 'Wij zijn mentaal sterk en iedereen heeft nog veel energie', zegt linksback Jordy Tutuarima als hij de korte training in het stadion heeft beëindigd.

Lef

'Het is belangrijk dat we durven te voetballen, dan komt het goed voor ons eigen publiek', vult middenvelder Youssef El Jebli aan. 'Wij moeten thuis winnen van Cambuur en zorgen dat we 90 minuten lang geconcentreerd zijn op alles wat er binnen de lijnen gebeurd.'

Archieffoto: El Jebli, stijlvol in actie. Hij is dit seizoen bij veel goals betrokken

Bibberen

'Het wordt een strijd op leven of dood', gooit trainer Henk de Jong er nog maar eens een stevige oneliner tegenaan. 'Nee, het is niet dat ik sta te bibberen. Natuurlijk is er spanning. Maar daar gaan we goed mee om. Het hele seizoen hebben we finales gespeeld en dat doen we morgen weer. We hebben in principe een goede uitgangspositie, die natuurlijk beter had gekund. Alleen, het is nu éénmaal zo.'

Moment uit de wedstrijd in Leeuwarden waar De Graafschap het moeilijk had

Cambuur uit sterk

Cambuur verloor na de winterstop slechts drie keer buiten Friesland. De laatste nederlaag was op vijf april bij Telstar. In de eerste ronde klopte de ploeg van de nuchtere coach Rene Hake Almere City in eigen stadion drie dagen na de 2-2 in Leeuwarden. 'Maar wij spelen thuis', draait De Jong het om. 'Voor onze mensen die voelen dat wij hulp nodig hebben. Dat geeft ons vleugels.'

Met de Fransman Robin Maulun heeft Cambuur een aanvallende middenvelder in huis die het verschil kan maken met zijn acties en slimme passes, zo bleek tot nu toe in de play-offs. 'Hem moeten we op de huid zitten en uitschakelen', weet El Jebli. 'Hij is gevaarlijk', is ook spits Charlison Benschop van mening. 'We moeten alleen niet kijken naar een speler van Cambuur, maar naar onszelf.'

Foto onder: Benschop speelde zondag een kwartier op het kunstgras van Cambuur. Woensdag op het gras van De Vijverberg start hij.

Serrarens op de bank

'Onze verdediging moet beter. Daar moeten we stabiel staan dan krijgen we ook voorin onze kansen', vindt Benschop die in Doetinchem terugkeert in de basis. 'We hebben in de bespreking de vinger op de zere plek gelegd en elkaar in het gezicht aangesproken op wat mis ging.' Door de rentree van de ervaren Benschop verdwijnt Fabian Serrarens waarschijnlijk uit het elftal.

Kookpunt

Trainer Henk de Jong hield zijn kaarten dinsdagochtend nog op de borst. Hij wil de tegenstander niets wijzer maken nu de spanning naar het kookpunt stijgt. De kans is groot dat De Jong, volgend seizoen zwaait hij de scepter bij Cambuur, nog meer wijzigingen doorvoert.

Foto onder: De Jong zondag bij Cambuur vlak voor zijn kleedkamer

Bahoui of Burgzorg

Zo is de verwachting dat Sven Nieuwpoort de voorkeur krijgt boven zijn broer Lars. In Leeuwarden begon De Graafschap nog in de omgekeerde situatie en kwam voormalig aanvoerder Sven na rust binnen de lijnen. Ook wisselt De Jong waarschijnlijk de grillige Nabil Bahaoui voor Delano Burgzorg op de linkervleugel. Op rechts behoudt oud-Cambuur speler Furdjel Narsingh zijn basisplaats.

Strafschoppen

Aan het eind van de training werd nog even, buiten het zicht van de camera's, geoefend op strafschoppen. In Leeuwarden verzuimde Serrarens De Graafschap vanaf de stip op een comfortabele 1-2 te schieten. De spits faalde jammerlijk. Bij een 1-1 stand na 90 minuten volgt op De Vijverberg eerst verlenging, daarna mogelijk penalty's.