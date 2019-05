Anouk Vetter meldt zich af voor zevenkamp in Götzis

De 26-jarige atlete uit Arnhem heeft zich afgemeld. Het zou haar eerste meerkamp van dit jaar zijn. Vetter werd in 2016 Europees kampioen op de zevenkamp en pakte in 2017 brons op het WK. Dit jaar liet ze het indoorseizoen wat betreft de meerkamp schieten.

Eelco Sintnicolaas maakt in Götzis zijn rentree op de tienkamp. Het is de eerste keer dat hij weer in actie komt na het EK in Berlijn van vorig jaar augustus, waar hij geblesseerd uitviel. Na een enkeloperatie werkte de atleet uit Apeldoorn aan zijn comeback. Zijn doel is deelname aan de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo. Het evenement in Götzis geldt na de internationale titeltoernooien als de belangrijkste meerkamp van het jaar.