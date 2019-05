Knalgroene streep door Nijmegen moet bezoekers beter rondleiden

door Rob Haverkamp

Een opvallende en doeltreffende manier om bezoekers gericht door de stad te (ver)leiden, noemt de gemeente het zelf. 'Walk The Line' is het plan gedoopt. Citymarketing kun je op verschillende manieren doen. Zo lanceerde Nijmegen onlangs een website die als online reclamezuil dient voor de stad.

'Lijn nodigt uit'

Borden in de stad kan ook, maar de gemeente constateert dat het effect daarvan zeer beperkt is en dat bezoekers zich niet uitgenodigd voelen om de borden te volgen. Met zo'n groene lijn door de stad zou dat beter kunnen, denken ze in het stadhuis. Kleine beeldjes, Krupertjes (genoemd naar het officieuze Nijmeegse volkslied Al Mot Ik Krupen), zullen de route gaan markeren.

'De lijn nodigt uit om te volgen doordat het een belofte in zich heeft dat je wordt beloond: met culturele hotspots, kunstwerken, historische en iconische bouwwerken en gebieden, bijzondere uitzichten en de mooiste en gezelligste plekjes van de stad', valt te lezen in het collegevoorstel.

Het idee is overgenomen uit Frankrijk. 'Beter goed gejat dan slecht verzonnen', zegt wethouder Monique Esselburgge. Daar ligt al zo'n knalgroene lijn - La Ligne Verte - in Nantes. Haar collega-wethouder Noel Vergunst was op vakantie in Nantes en zag naar eigen zeggen dingen van de stad die hij anders nooit zou hebben gezien. De route in Nijmegen wordt samen met een kunstenaar vormgegeven.

Ophef niet erg

De gemeente verwacht op voorhand ophef over het plan om de streep door de stad te trekken. Het college acht de kans zeer groot dat er bewoners zijn die ontevreden zijn met deze lijn langs hun deur. En dat er juist ook ondernemers ontevreden zullen zijn omdat de lijn juist niet langs hun deur loopt. Nijmegen houdt ook rekening met dat er allerlei partijen opstaan die de lijn maar een lelijk ding in het straatbeeld vinden. 'Reuring en discussie over de lijn is onvermijdelijk en helemaal niet erg', schrijft het college. 'Want het is juist de bedoeling dat erover wordt gesproken'.

Het ontwerpen, ontwikkelen en aanbrengen van de route kost in totaal 60.000 euro. Dit is een totaalbedrag inclusief het bedrag voor onderhoud van de lijn, dat jaarlijks maximaal 9.000 euro zal vergen. In overleg met verschillende partijen in de stad moet duidelijk worden hoe de lijn exact door de stad gaat lopen, maar de gemeente heeft al wel een opzetje op papier gezet.

Conceptroute (afbeelding: gemeente Nijmegen)

Zie ook: