Boh Foi Toch en Danny Vera op Huntenpop

'Extra trots zijn we dat het gelukt is om, speciaal voor de jubileumeditie, enkele artiesten vast te leggen die in de eerste twee decennia van Huntenpop gedenkwaardige shows hebben neergezet', zo laat de organisatie weten. De Nederlandse rockers van Heideroosjes stonden tijdens de twintigste editie op het podium met The Offspring. Boh Foi Toch werd net als Huntenpop opgericht in 1989 en trad al meerdere malen op in Ulft.



Naast de drie acts treden ook 2 Brothers On The 4th Floor, Dansado & De Feestneger, Snow Coats, Broadway Braas, Speciaal Onderwijs en The Blacktop Symphony op. Eerder maakte de organisatie al bekend dat onder meer Level 42, Ilse DeLange en Snollebollekes naar Huntenpop komen. De dertigste editie vindt op 2 en 3 augustus plaats op het DRU Industriepark.