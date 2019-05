Toer langs alle molens in gemeente Heerde

Molens, er staan er heel wat in de gemeente Heerde. Voor wethouder Yasemin Cegerek reden om woensdag een bezoek te brengen aan alle molens die de gemeente rijk is. Het gaat daarbij om zowel wind- als watermolens.

door Maaike de Glee

'Molens vormen een belangrijk deel van onze cultuurhistorie. Heerde kent meerdere molens, waarvan de meerderheid een rijksmonument is. Als gemeente mogen we er trots op zijn dat we dit binnen onze grenzen hebben staan', aldus de wethouder.

Yasemin Cegerek is als wethouder van kunst, cultuur en monumenten zeer geïnteresseerd in de cultuurhistorie van de gemeente Heerde. In december vorig jaar bezocht ze daarom ook al verschillende kerken. Naast de interesse wil de wethouder zich tijdens de bezoeken ook laten informeren over het huidige gebruik van de molens.

Cittaslow

De gemeente Heerde is de enige Gelderse gemeente met het internationale Cittaslow keurmerk, wat letterlijk langzame stad betekent. Mede omdat Heerde het behoud van cultuurhistorie hoog in het vaandel heeft, is de gemeente lid van het wereldwijde netwerk van Cittaslowgemeenten.

Dat is iets waar de gemeente erg trots op is. Het bezoek van de wethouder aan alle molens binnen de gemeente past goed bij wat de gemeente wil uitstralen.