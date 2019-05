Bouwman alleen tevreden met winst Giro van ploeggenoot Roglic

'Normaal is een grote ronde al geslaagd als je met de ploeg een etappe wint', vertelt Bouwman, die weet dat het dit jaar anders is. 'Als je heel eerlijk bent kunnen we alleen superblij zijn als we winnen. Ook al pakken we vijf etappes met Primoz en worden we tweede in het klassement, gaan we alsnog teleurgesteld naar huis. De Giro winnend afsluiten, dan is het geslaagd voor ons.'

'Belangrijkste deel Giro komt nog'

Na een week koersen en ruim 1500 kilometer in de benen wacht voor de 25-jarige knecht uit Ulft een belangrijke taak in de komende dagen. 'Ik voel me nog goed en nu komt mijn belangrijkste deel van de Giro. De overgangsetappes en de minder zware bergritten, dan moet ik er staan. Tot nu toe voelt het goed, dus ik heb er zin in.'



Bouwman vindt het speciaal dat hij mag knechten voor een mogelijke winnaar in een grote ronde. 'Jongens die nu een jaar of vijftien prof zijn als Paul Martens (renner Jumbo-Visma, red.) hebben dit nog nooit meegemaakt. Dat ik op zo’n jonge leeftijd al mag rijden voor de topfavoriet is wel heel speciaal.' De succesvolle tijdrit van zijn Sloveense kopman zaterdag zorgde dan ook voor vreugde. 'Het was echt superslecht weer, dus ik kreeg de uitslag eerst niet mee', vertelt de Ulftenaar. 'Toen mijn telefoon het weer deed zag ik 75 appjes in de groepschat van de ploeg, toen wist ik dat hij gewonnen had.'

Tot 2021 bij Jumbo-Visma

Tijdens de Giro maakte wielerploeg Jumbo-Visma bekend dat het contract van Bouwman is verlengd tot eind 2021. 'Vanaf januari zijn de gesprekken gaan lopen en nu is een akkoord bereikt. Het geeft aan dat de ploeg tevreden is.' Hoewel op dit moment alle pijlen op kopman Roglic gericht zijn, ziet de Ulftenaar genoeg mogelijkheden voor individueel succes in de toekomst. 'Het einde van dit seizoen krijg ik ook al kansen en die ga ik ook zeker krijgen in de komende twee jaar dat ik verlengd heb.'