Alexander Büttner: 'Een goed gesprek duurt lang'

Richard van der Made

Büttner kan bij Vitesse een nieuw contract tekenen voor drie jaar. Hij lijkt echter niet van plan zijn handtekening te zetten onder de aanbieding die Vitesse hem heeft gedaan. Anderzijds vindt de clubleiding dat de voormalig speler van onder meer Manchester United en Dinamo Moskou een uitstekend salaris kan blijven verdienen bij de Arnhemse club en lijkt het niet van plan het voorstel te verhogen.

Vergelijkbare aanbieding

De hoofdrolspeler, die naar verluidt een vergelijkbare aanbieding heeft gekregen, is voorzichtig in zijn uitspraken. 'Ik praat met Vitesse. Dat is intern. Iedereen weet dat ik het hier naar mijn zin heb en dat Vitesse mijn club is. Ik heb een aanbieding liggen en we zullen zien of we daar uitkomen. Maar een goed gesprek duurt lang', gniffelt Büttner een dag voor de return met FC Groningen in de Europese play-offs.

Ontevreden spelers

De 30-jarige Büttner wordt altijd wel gelinkt aan buitenlandse clubs, maar blijft waarschijnlijk het liefst in Arnhem mits de selectie van Vitesse na de zomer weer op volle sterkte komt. Veel (potentiële) basisspelers lijken de Gelderse subtopper namelijk te verlaten komende zomer. Zo aast Bryan Linssen op een transfer, vertrekt Martin Odegaard en zijn spelers als Navarone Foor en Roy Beerens ontevreden over de speeltijd die ze krijgen. Maikel van der Werff krijgt geen nieuw contract.

'Andere wedstrijd'

Ondertussen moet Vitesse zich vanavond herpakken na de matige vertoning van zaterdag bij FC Groningen. In GelreDome moet de ploeg van trainer Slutskiy een 2-1 achterstand wegpoetsen. Uitschakeling ligt op loer waarmee het seizoen mislukt zou zijn.

'Het is belangrijk dat wij daar een goal hebben gemaakt. We haalden niet het niveau dat wij kunnen, het moet duidelijk beter. We deden veel dingen niet goed, maar het wordt vanavond een andere wedstrijd voor ons eigen publiek', verwacht Büttner.

Vermoeid

De linkspoot heeft wel een verklaring voor het zwakke optreden in Groningen. 'Iedereen is moe en heeft zware been. Veel jongens hebben veel wedstrijden gespeeld. Maar daar moeten we ons mentaal overheen zetten nu. Dit is belangrijk, want je hebt hier het hele seizoen voor gevoetbald. Wij moeten de play-offs winnen en Europees voetbal halen', weet Büttner de doelstelling van Vitesse.

Reserves

In het eerste duel begon de Doetinchemmer overigens op de bank. Vanavond keert hij terug op de linkerflank. Na de winterstop zat Büttner uit bij Heracles ook al bij de reserves. Toen tot grote ontevredenheid. In beide duels viel hij, door blessures, echter snel in. 'Ik zit nooit lang op de bank', lacht hij.

'Nu was het logischer. Ik had een tijdje niets gedaan. We spelen veel wedstrijden, dan wordt er door de trainer vaker doorgewisseld. De vorige keer zat Bero op de bank. We hebben hard iedereen nodig in deze fase', besluit Büttner.