Politiek wil regio naar stembus voor Europa

Grensoverschrijdend werken en mobiliteit zijn belangrijke thema’s voor de PvdA en VVD in aanloop naar de Europese Verkiezingen. Daarom hopen de partijen dat de Achterhoek zich massaal laat horen bij het stemmen op 23 mei, om zo deze punten in Brussel op de agenda te krijgen.

'Ik zie een groeiend bewustzijn waarbij mensen begrijpen dat Europa belangrijk is', legt Europarlementariër Paul Tang uit. 'Ik heb wel de hoop dat mensen ook om die reden gaan stemmen.' Hij voerde actie met de PvdA in de binnenstad van Doetinchem. Tang zet zich in om belastingontwijking in de Europese Unie tegen te gaan. Ook wil hij grensoverschrijdend werken makkelijker maken. Daarnaast vindt de PvdA'er dat Europa de lokale problematiek met rust moet laten. 'Ik zou heel graag zien dat Doetinchem doet waar het goed in is', vertelt de PvdA’er. 'Dat moet je niet vanuit Brussel doen.'



Europarlementariër Caroline Nagtegaal snapt dat mensen de verkiezingen een ’ver-van-je-bed-show’ vinden. 'Brussel is natuurlijk vrij ver weg, mensen voelen zich ook niet altijd vertegenwoordigd', aldus de politicus van de VVD. 'Daarom is het ook van belang dat ik Brussel een stukje dichterbij kan brengen.'

Nagtegaal vindt dat behaalde diploma's aan beide kanten van de grens bruikbaar moeten zijn. Daarnaast pleit zij voor een betere logistieke ontsluiting van de Achterhoek. Voor het laatste punt was zij op werkbezoek bij Rabelink Logistics in Wehl. 'Zo’n dag als dit helpt door hier te zijn en te luisteren naar de mensen', duidt de VVD’er. 'Deze mensen vertellen waar zij behoefte aan hebben in Europa.'