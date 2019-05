Jong Vitesse stapt uit Tweede Divisie

Jong Vitesse speelt volgend seizoen niet meer in de Tweede Divisie. De club heeft besloten om zich met het beloftenteam terug te trekken uit de voetbalpiramide. Jong Vitesse gaat daarom verder in de landelijke reservecompetitie.

Technisch directeur Mo Allach licht de keuze toe: 'De rol van Jong Vitesse kent een opleidend karakter en is ondersteunend aan het eerste elftal. We zijn drie seizoenen geleden zeer enthousiast ingestapt in de voetbalpiramide, maar in de loop der jaren zijn de dispensatieregels en regels omtrent promotie en degradatie veranderd. Daardoor is het minder aantrekkelijk geworden om deel te nemen aan de voetbalpiramide en wordt het steeds lastiger om spelers van het eerste elftal speeltijd te bieden bij Jong Vitesse.'

'Ook speelt het financiële aspect mee. We zitten in een fase waarin we als club financieel beter in balans moeten komen. Het hebben van een beloftenteam in de voetbalpiramide brengt aanzienlijk meer kosten met zich mee. Komend seizoen gaan we ons voorbereiden op de eventuele totstandkoming van een O21-competitie en gaan we met Jong Vitesse voor een optimale participatie in de landelijke reservecompetitie', aldus Allach.

De ploeg verdwijnt daarmee na drie jaar uit de voetbalpiramide. In seizoen 2016|2017 kwam Jong Vitesse uit in de Tweede Divisie, maar degradeerde het naar de Derde Divisie. Binnen een jaar keerde Jong Vitesse dankzij het kampioenschap terug in de Tweede Divisie. Op dit moment staat het team van trainer Joseph Oosting op de negende plek.