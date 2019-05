Saxofonist Jenita Veurink combineert met passie podium en lesgeven

Saxofonist Jenita Veurink geeft les in Voorst en treedt daar binnenkort ook op. Nee, ze is geen tweede Candy Dulfer. De keren dat ze die vraag gehoord heeft, zijn ontelbaar. Veurink lacht er om. ‘Ik snap het wel: blond en saxofoon. Maar daar houdt de vergelijking wel op. Want ik speel klassieke muziek en Candy Dulfer pop en jazz.’

Dat is sowieso een tamelijk bijzondere combinatie. Want voor de saxofoon is niet veel klassieke muziek geschreven. Wel hedendaagse klassieke muziek, maar het instrument bestond nog niet in de tijd van Bach en Beethoven. Er zijn wel werken van die meesters die zijn gearrangeerd voor saxofoon, maar de eerste klassieke stukken van de bekende klassieke componisten dateren pas eind 19e eeuw. Zoals bijvoorbeeld de Bolero van Ravel.

Van opa op kleindochter

De liefde voor de saxofoon begon bij Jenita Veurink op jonge leeftijd bij de fanfare in Ommen. Vader, broer en opa: iedereen in de familie zat bij de fanfare. Dus dat wilde de jonge Jenita ook. En saxofoon vond ze het mooist. Opa speelde het ook. Toch begon ze niet met de sax: de eerste noten op een blaasinstrument waren op de bugel. Er was nog geen plek in de fanfare voor een saxofoon.

Maar toen ze ‘m eenmaal te pakken had, bleek ze veel talent te hebben. En dus vroeg de muziekdocent of het conservatorium niks voor haar zou zijn. Verschillende leden uit de fanfare waren haar al voorgegaan. Ook allemaal saxofonisten.

Vier nationaliteiten sax

Op het conservatorium in Enschede was ze direct verkocht en na die studie ging ze ook nog voor een master naar het conservatorium in Amsterdam. Daar ontstond het Ardemus Quartet. Ze werden als studenten saxofoon bij elkaar gezet: vier studenten uit vier verschillende landen: Zwitserland, Kroatië, Australië en dus Nederland.

Het bleek een schot in de roos: met het kwartet van sopraan-, alt-, tenor- en bariton-saxofoon spelen ze zelfs op internationale festivals. En wisten ze het vorig jaar te schoppen tot de finale van de Dutch Classical Talent-verkiezing.

En inmiddels is de cirkel een beetje rond: ze geeft nu zelf les aan jonge mensen bij het Fanfare Orkest Voorst. ‘Ik vind het heerlijk om mijn eigen enthousiasme en passie door te kunnen geven. Dat je ziet dat ze stappen maken.’ Natuurlijk vindt ze zelf op het podium staan een van de leukste dingen die er is. ‘Maar ik denk dat ik altijd les zal blijven geven. Misschien op een gegeven moment meer in de vorm van masterclasses, maar het is ook voor mezelf heel goed om te blijven nadenken over techniek. Ik zie in mijn leerlingen soms valkuilen terug die ik van mezelf herken. Door les te geven blijf je er zelf ook aan werken.’

Benieuwd hoe vier verschillende saxofoons klinkt in een kerk? Komende zondagmiddag is het Ardemus Quartet te horen in de Dorpskerk in Voorst