Zutphense wethouder De Jonge overleeft motie van wantrouwen

'Het vorige college is tekort geschoten in de informatievoorziening naar de raad.' Om die reden dienden zes Zutphense partijen maandagavond een motie van wantrouwen in tegen wethouder Annelies de Jonge. De vier coalitiepartijen steunden de motie niet, waardoor er geen meerderheid voor was.

De raad debatteerde maandagavond over het rekenkameronderzoek. Directe aanleiding voor dit onderzoek naar het huishoudboekje van de gemeente was het bericht dat de gemeenteraad zich vorig jaar overvallen voelde door de bezuinigingen.

De voltallige oppositie - D66, CDA, BewustZW, Stadspartij, ChristenUnie en BurgerBelang - is van mening dat het vertrouwen in de Jonge is geschaad door de uitkomsten van het rapport. De Jonge was ook actief als wethouder in het vorige college.

Oppositie tegen coalitie

'Sommige oppositiepartijen hadden voor dat dit college begon al geen vertrouwen meer in mevrouw de Jonge', reageerde Nick Müller van de SP op de motie. Volgens hem wil de oppositie zelf graag plaatsnemen in het college. Volgens fractievoorzitter Ingrid Timmer van D66 gaat het daar niet om. 'Het in diskrediet brengen van het rekenkameronderzoek, dat gaf ons de druppel om deze motie in te dienen.'

Rick Verschure van BurgerBelang betreurt de situatie. 'Maar we constateren dat mevrouw de Jonge herhaaldelijk het niet op de juiste wijze oppakt.' Ook fractievoorzitter Jansen van BewustZW sprak over een vertrouwensbreuk. 'De raad heeft op basis van foutieve informatie besluiten genomen. Het vertrouwen heeft een enorme schade opgelopen, bij de raad, inwoners en ondernemers.'

Waarom liep het zo uit de hand?

De Jonge kreeg vooral veel vragen over hoe zij aankijkt tegen het handelen van het vorige college, waar zij ook onderdeel van was. In haar betoog gaf ze aan op te zien tegen deze avond. 'In 2010 ben ik de politiek ingegaan om het vertrouwen voor de politiek te versterken. Dus doet het pijn om te horen dat bij de meerderheid van de raad het vertrouwen is afgebrokkeld.'

Diverse raadsleden wilden van de Jonge weten hoe het kon gebeuren dat cruciale informatie over financiën te laat, of niet, gedeeld is met de raad. Volgens de Jonge was het in ieder geval nooit bewust. 'Maar ik had een stuk scherper kunnen acteren dan dat ik heb gedaan.' Ook toonde ze spijt. 'Als ik ergens wel spijt over heb, dan is het over die begroting.' De Jonge doelt op de begroting van 2018, die de raad vaststelde zonder dat zij was ingelicht over de grote tekorten bij de inmiddels opgeven sociale dienst het Plein.

'De houdbaarheid van het college was verstreken'

Volgens De Jonge verliep de samenwerking binnen het vorige college het laatste jaar alles behalve vlekkeloos. 'Het was een ongelofelijke moeilijke periode, met complexe dossiers. Elkaar scherp houden hoort daarbij. Het toenmalige college van B en W had toen zijn houdbaarheid wel verstreken.' Een wisselwerking van allerlei omstandigheden, noemt de Jonge het feit dat het tussen de collegeleden niet meer zo lekker liep.

'We wisten elkaar als team zijnde niet meer te vinden. Dat maakte dat die begroting veel te positief van aard was. Collegeleden hadden niet door wat er gebeurde, omdat we zelf de optelsom niet goed genoeg maakten.' Volgens de Jonge is de werksfeer in het huidige college een stuk beter. 'Er is geen sprake van een patroon, dit college is een totaal ander college dan wat het vorige college was.'

Motie van treurnis voor burgemeester

Ook Annemieke Vermeulen, sinds 2016 burgemeester in Zutphen, werd aan de tand gevoeld door de raad. Zo wilde de ChristenUnie fractie weten hoe de burgemeester terugkijkt op haar rol in het college tussen eind 2017 en begin 2018. De Stadspartij vroeg zich af waarom de burgemeester er niet op toe heeft gezien dat de beschikbare informatie van het college met de raad is gedeeld. 'We willen graag van de burgemeester horen waarom ze deze rol niet heeft opgepakt.'

Vermeulen gaf toe dat de eenheid in het college in de laatste periode ver te zoeken was, maar dat zij nooit bewust informatie heeft achtergehouden. 'Ik had daarin scherper moeten toezien op die tijdigheid en volledigheid, maar ik heb naar eer en geweten gehandeld.' Toch dienden de oppositiepartijen een motie van treurnis in tegen de burgemeester. De partijen nemen het de burgemeester kwalijk dat zij de raad niet heeft ingelicht over de financiële situatie toen die informatie niet vanuit het college kwam. Ook deze motie kreeg geen meerderheid in de raad.

