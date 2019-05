Snackbar-eigenaar gewond na gewapende overval op cafetaria 't Hoekje in Arnhem

Cafetaria 't Hoekje in Arnhem is maandagavond overvallen. De snackbar-eigenaar wist de gewapende overvaller, weg te jagen. Buiten kwam het tot een worsteling waarbij de cafetaria-baas een gebroken neus opliep.

De overval was rond 22.15 uur bij de eetgelegenheid aan de Rietgrachtstraat. Medewerkers van de naastgelegen brandweerkazerne zagen het gebeuren en gingen achter de dader aan, maar de man wist te ontkomen.

Yakup Dogan, de zoon van de snackbar-eigenaar zegt dat zijn vader vooral erg geschrokken is. 'Of hij hier een trauma aan over houdt, weten we nog niet. Maar het zou me niets verbazen.' Volgens Dogan gaat het naar omstandigheden goed met zijn vader. 'Hij kan alleen niet aan de Ramadan doen vandaag.'

De overvaller was volgens de politie gewapend. Met wat voor wapen is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Vandaag kwamen verschillende buurtbewoners bij Dogan informeren hoe het gaat met zijn vader. Een van hen komt zelfs een bloemetje brengen. Dogan: 'Dat is hartverwarmend. Heel fijn.'

Zoektocht naar dader

De politie zocht via Burgernet naar een man met donkere huidskleur. Hij is zo'n 1.70 meter lang en droeg een zwarte trui. De actie via Burgernet werd rond 23.15 gestopt. De man is nog steeds voortvluchtig.

De politie blijft zoeken naar de overvaller.