Gewonde bij gewapende overval op cafetaria 't Hoekje in Arnhem

Cafetaria 't Hoekje in Arnhem is maandagavond overvallen. De gewapende dader, een man met donkere huidskleur, is te voet vertrokken. Brandweermannen van de naastgelegen kazerne gingen achter de dader aan, maar hij wist te ontkomen.

De overval werd rond 22.15 uur gepleegd op de eetgelegenheid aan de Rietgrachtstraat. Medewerkers van de naastgelegen brandweerkazerne zagen het gebeuren en gingen achter de dader aan, maar de man wist te ontkomen.

De overvaller was volgens de politie gewapend. Met wat voor wapen is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Volgens de brandweermannen is er één gewonde gevallen. Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer, volgens buurtbewoners de eigenaar van de eetgelegenheid, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij zou verwondingen hebben opgelopen aan zijn gezicht.

Zoektocht naar dader

De politie zocht via Burgernet naar een man met donkere huiskleur. Hij is zo'n 1.70 meter lang en droeg een zwarte trui. De actie via Burgernet werd rond 23.15 gestopt. De man is nog steeds voortvluchtig.

De politie blijft zoeken naar de overvaller.