Mensenrechtencollege: toiletloze trein is geen discriminatie

Vervoersbedrijven in Gelderland zijn niet verplicht toiletten in de treinen te bouwen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Arriva, Connexxion en Breng niet hebben gediscrimineerd door de wc's in de treinen te schrappen. Wel adviseert het College dat de provincie Gelderland de aanwezigheid van toiletten als harde eis opneemt in een volgende aanbesteding.

Twee reizigers hadden gevraagd om het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Zij hebben beide een chronische ziekte, waardoor ze vaak dringend behoefte hebben aan een toilet. Doordat de toiletten ontbreken in de regionale treinen in Gelderland kunnen ze geen gebruikmaken van de trein en volgens hen worden ze daarom gediscrimineerd.

Geen discriminatie

Het College oordeelt nu dat er geen sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. Aanbieders van openbaar vervoer zijn wel verplicht om doeltreffende aanpassingen te verrichten, maar in de wet staat niet dat een toegankelijk voertuig over sanitaire voorzieningen moet beschikken.

Hoewel er wettelijk gezien dus geen sprake is van discriminatie, doet het College wel een aanbeveling aan de provincie Gelderland. Het College vraagt de provincie om in de volgende aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio de voorwaarde te stellen dat in treinen voldoende toiletten aanwezig zijn.

Bij de laatste concessieverlening is dit niet gebeurd en daarom hebben de vervoersmaatschappijen geen treinen met toiletten aangeboden. Zij stellen dat zij de opdracht niet hadden gekregen als zij wel wc's hadden aangeboden. Hun inschrijving zou dan namelijk te duur zijn geweest ten opzichte van de concurrenten.

De twee reizigers die de zaak hadden aangespannen wilden maandagavond nog niet op de uitspraak reageren.