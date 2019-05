Onrust en boosheid bij infobijeenkomst over Paasbergflat Arnhem

De eerste bijeenkomst over de Paasbergflat in Arnhem is onrustig begonnen. Stichting OnderDak, die de avond organiseert, weigerde zo'n tien omwonenden omdat de bijeenkomst alleen is bedoeld voor ouders van schoolkinderen van De Witte Vlinder.

OnderDak praat in drie sessies omwonenden, ouderen en ouders van schoolkinderen bij over het plan om dertig tot veertig cliënten in de Paasbergflat te huisvesten, in de buurt van basisschool De Witte Vlinder. De cliënten die de stichting huisvest hebben een verleden als gedetineerde of kampen met psychologische problemen.

De buurt is niet te spreken over de manier waarop de plannen zijn gecommuniceerd. Veel omwonenden wisten van niets en maken zich grote zorgen.

Deze mevrouw verliet de bijeenkomst voortijdig:

Bij de eerste bijeenkomst, speciaal voor ouders van de school, zijn zo'n vijftig mensen aanwezig. Een oudere dame verliet de bijeenkomst al snel met haar kleinkind 'omdat de woorden die vielen niet bestemd waren voor kinderoren'.

Buiten houden twee agenten wacht. Wat er binnen precies wordt besproken is niet duidelijk. Journalisten zijn niet welkom en moeten buiten blijven.

Een ander die de bijeenkomst verlaat, spreekt van een grimmige sfeer. 'Het was geen goed gesprek, iedereen praatte alleen maar door elkaar heen. Ik ben absoluut niet gerustgesteld. We hebben gevraagd hoe de veiligheid gewaarborgd is. Maar daar zijn geen antwoorden op. Het gevoel is niet goed. We worden alleen maar feller', bijt ze van zich af. 'Ik word alleen maar bozer.'

Zie ook: