Verdachte doden ex-vrouw Hoevelaken nog steeds in Libië

Het gerechtshof in Arnhem buigt zich dinsdag over het hoger beroep van de man die in november 2015 in Hoevelaken zijn ex-vrouw met messteken om het leven zou hebben gebracht. Ook de ontvoering van zijn kinderen in 2013 komt aan de orde. De verdachte is in Libië en is niet bij de zaak aanwezig.

De moeder van zes jonge kinderen - van wie 5 in de basisschool-leeftijd - werd 4 november 2015 dood gevonden in haar huis aan de Frans Tromplaan in Hoevelaken. Dat gebeurde nadat drie kinderen van de 39-jarige vrouw bij de buren hadden aangebeld. 'We denken dat mama dood is', zeiden ze. De verdachte is de vader van vijf van haar zes kinderen.

Bij verstek tot 12 jaar cel veroordeeld

De 43-jarige man zou na het doden van zijn ex naar Libië gevlucht zijn. Er werd een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd, maar de man werd niet opgepakt. De rechtbank veroordeelde hem in juni 2017 bij verstek tot 12 jaar cel. Hij is daartegen in hoger beroep gegaan.

De verdachte wordt ook verdacht van de ontvoering van twee van zijn kinderen in 2013. De tweeling van 10 jaar werd een jaar lang vastgehouden in Libië. Na een rechtszaak liet de vader de twee meisjes terugkeren naar Nederland.

Verdachte nog op vrije voeten

De man zit volgens het gerechtshof in Libië en is nog steeds op vrije voeten. De zaak wordt waarschijnlijk aangehouden, omdat de verdachte in beide zaken niet gemachtigde advocaten heeft. Dat betekent dat de zaken niet inhoudelijk behandeld kunnen worden.

