Nijmeegse chipfabrikant NXP stopt met leveren aan Huawei na sancties

NXP stopt met het leveren van de producten die onder de Amerikaanse maatregel vallen. Welke dat zijn, wil het bedrijf niet zeggen. NXP, dat zich in 2006 afsplitste van Philips, heeft drie fabrieken in de VS en heeft in dat land ook onderzoeks- en verkoopactiviteiten.

De chipfabrikant kan volgens een woordvoerder niets anders doen dan zich bij de internationale wet- en regelgeving neerleggen. 'We bemoeien ons niet met het politieke speelveld. We zijn een internationaal bedrijf en we volgen de regelgeving.'

NXP gaat de teruglopende inkomsten proberen te compenseren. 'Op korte termijn betekent het, eenvoudig gezegd, dat we op de centen moeten letten. Zo vragen we medewerkers via Skype te vergaderen om het aantal vliegreizen te verminderen.'

Meer bedrijven

Ook andere chipbedrijven leveren niet meer aan Huawei. Google besloot eerder om de toegang van het Chinese techbedrijf tot besturingssysteem Android te beperken. De sancties volgen na maandenlange oplopende handelsspanningen tussen de VS en China. Beide landen verhoogden de importtarieven op elkaars goederen.