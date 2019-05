Dwangsom dreigt voor zorginstelling Dunya

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beraadt zich op stappen richting Dunya Woonzorg. De zorginstelling weigert nog steeds de dossiers van cliënten over te dragen en volgens de inspectie is de continuïteit van de zorg in het geding.

De dossiers van de cliënten op locatie Lelie van Dunya in Elst moesten uiterlijk vrijdag 17 mei overgedragen zijn aan de nieuwe zorgaanbieder. Nog steeds zijn niet alle dossiers overgedragen, meldt de inspectie maandag. De inspectie heeft nu de mogelijkheid een last onder dwangsom op te leggen.

Of de dwangsom ook daadwerkelijk wordt opgelegd en hoe hoog deze zal zijn, kan een woordvoerder niet zeggen. 'We beraden ons nu op vervolgstappen.'

Noodzakelijk

De inspectie schrijft in een brief die vrijdagmiddag aan de zorggroep is gestuurd dat zij het 'noodzakelijk achten om direct in te grijpen'. Door het niet overdragen van de dossiers kan het zijn dat kwetsbare cliënten verkeerde medicijnen krijgen. De cliënten kunnen bovendien door hun ziektebeeld zelf niet aangeven welke zorg zij nodig hebben, schrijft de inspectie in de brief.

Hoe zat het ook alweer?



Dunya bood op twee locaties ouderenzorg, in Arnhem en Elst. Door een flinke huurachterstand werd de zorggroep op 14 mei op last van de rechter uit het pand in Elst gezet. Op dat moment verbleven er acht cliënten. Evital nam tijdelijk de zorg over, maar Dunya weigerde de dossiers van de patiënten te overleggen. Inmiddels zijn alle cliënten van de locatie in Elst overgebracht naar een andere zorginstelling. Het woonzorgcentrum staat nu leeg.



De zorggroep kwam in financiële problemen nadat Menzis in 2018 weigerde om nieuwe aanvragen voor persoonsgebonden budgetten aan te nemen. Dunya is volgens het kantoor betrokken bij fraude en valsheid in geschrifte, iets wat de directeur van Dunya ontkent.

Directeur van Dunya, Dilan Kocer, bevestigt dat ze de brief heeft ontvangen van de inspectie. Ook bevestigt ze dat de dossiers nog niet zijn overgedragen aan de zorginstellingen die de cliënten van Dunya hebben overgenomen.

Volgens haar hebben de nieuwe instellingen al hun eigen dossier opgebouwd. 'Zoals het hoort. Ze hebben bij mij ook geen dossiers opgevraagd.' De overdracht was volgens Kocer ook vooral bedoeld voor Evital uit Arnhem, de organisatie die tot afgelopen zaterdag de ouderen tijdelijk onder haar hoede had.

