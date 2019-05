Kan OnderDak het tij nog keren? Eerste bijeenkomst na onrust over Paasbergflat

De informatiebijeenkomst wordt gehouden omdat er veel onrust is ontstaan in de buurt. Stichting OnderDak heeft zonder te overleggen met de omwonenden sinds bezin mei zeven cliënten in de Paasbergflat opgevangen. De stichting betreurt dat en gaat deze week tijdens een aantal informatiebijeenkomsten het gesprek aan met de buurtbewoners in de hoop het tijd te keren.

Of dat gaat lukken is de vraag, want er zijn handtekeningen ingezameld, er is een actiegroep opgericht die een advocaat in de arm heeft genomen, en ook de Arnhemse politiek bemoeit zich er inmiddels mee.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

'Veertig cliënten is te veel'

CDA en SP vragen zich af waarom er niet met de buurt gecommuniceerd is en wil dat de wethouder binnenkort tekst en uitleg aan de gemeenteraad geeft. De politiek is het met elkaar eens dat 30 tot 40 cliënten op de Paasberg er te veel zijn. VVD fractievoorzitter Leendert Combée: 'Wij zijn niet voor grootschalige opvang op de Paasberg. Wat ons betreft moet het zo klein mogelijk. Goed kijken of het allemaal ook wel mag en binnen het bestemmingsplan past.'

De gemeente Arnhem heeft een tijdelijke cliëntenstop afgekondigd. Er zitten momenteel zeven cliënten van Stichting OnderDak in de Paasbergflat en dat mogen er voorlopig dus niet meer worden.

