Schapenhouders alert nu wolvenpaar er is

De provincie werkt aan plannen om schapenhouders te helpen met beschermende maatregelen. Schapenhouder Bart Kemp uit Ede, ook oprichter van het platform Nowolves, hoopt dat er vaart gezet wordt achter de hulp. 'We lopen nu achter de feiten aan. In praktische zin is er nog niets geregeld.'

Tot nu toe heeft Kemp nog geen wolven tussen de schapen gehad. Toch zijn op sommige plekken schapenhouders zelf al begonnen met preventieve maatregelen zoals het plaatsen van hekken. Maar vaak is het te duur voor een bedrijf, zegt Kemp. 'Voor een redelijk weiland ben je gauw tienduizend euro kwijt aan materiaal.'

Ophokken of subsidie?

Het is belangrijk de roofdieren niet te laten wennen aan de schaapskuddes, zegt onderzoeker Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit. 'De ervaring leert dat de overlast dan betrekkelijk is. Zorg dat de schapen goed beschermd zijn tegen wolven.'

Methodes om wolven weg te houden zijn bijvoorbeeld het inzetten van schapenhonden, de schapen ophokken of rasters neerzetten. 'Wij zijn dat kwijtgeraakt omdat we er lang niet over na hebben hoeven denken', zegt Jansman. 'Die ervaring moet weer terugkeren. Ook door naar Duitsland te kijken waar veel meer ervaring is. Wil je samenleven met wolven, dan zul je maatregelen moeten nemen.'

De Wageningse onderzoeker bepleit het helpen van schapenhouders vanuit de politiek. 'Ik denk dat het goed is vanuit de politiek agrariërs daar financieel in te ondersteunen, met subsidies. De wolf dwingt ons om weer na te denken over hoe wij ons land willen invullen, en dus ook onze landbouw.' Hoeveel wolven de Veluwe aankan is nog niet te zeggen, zegt hij. 'Vier, misschien vijf paren op basis van oppervlakte.'

'Hopen dat het hierbij blijft'

Kemp van Nowolves hoopt dat het bij één wolvenpaar blijft. 'Je weet dat ze snel uitbreiden. De overheid moet de dierenhouders van middelen voorzien en luisteren naar de zorgen van de dierhouderij.'

Vanaf negen maanden gaan de welpen mogelijk al op zoek naar een eigen territorium. 'Dan gaan ze ook leefgebieden gaan gebruiken buiten de Veluwe. En dan zullen schapen en ook andere dieren in grotere mate aangevallen worden. We moeten nu beslissen hoeveel we er willen hebben in ons land.'

