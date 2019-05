Ben je tevreden met je geslachtsdeel? Radboud onderzoekt het op Lowlands

Elk jaar worden er onderzoekjes en experimenten uitgevoerd op het populaire muziekfestival in Biddinghuizen onder de naam 'Lowlands Science'. Radboud deed eerder onderzoek naar bijvoorbeeld plankenkoorts, de invloed van muziek op pijn en waarom je vaker ziek wordt in de winter. Landelijk zijn er elf onderzoeksteams geselecteerd om mee te doen. Eén is van de Radboud Universiteit, twee van het Radboudumc.

'Piem of poes'

Het DSD-team (Differences in Sex Development) van het Radboudumc vraagt aan Lowlandsgangers hoe hun geslachtsdeel eruitziet en hoe blij ze ermee zijn. Onderzoek wijst uit dat hoe tevreden je met je uiterlijk bent, vooral bepaald wordt door hoe mooi je je voelt en niet door hoe je er ook echt uitziet.

De wetenschappers willen achterhalen of dit ook geldt voor de tevredenheid over geslachtsdelen. Deelnemers krijgen een vragenlijst en foto's van geslachtsdelen voorgeschoteld met de vraag hoe tevreden ze zijn over hun eigen 'piem of poes', zoals Radboudumc beschrijft. De onderzoekers willen met de gegevens ouders, kinderen en jongeren helpen bij het besluit om een corrigerende geslachtsoperatie wel of niet uit te voeren.

Virtueel levens redden

Ruim driehonderd keer per week krijgt iemand in Nederland een hartstilstand en slechts 20 procent overleeft het. Wordt iemand succesvol gereanimeerd, dan stijgen de overlevingskansen met de helft.

De onderzoekers vragen zich af wat de meest effectieve manier is om mensenlevens te leren redden. Daarvoor experimenteren ze met twee opleidingstechnieken; reanimeren met behulp van een virtual reality app en een reguliere training door een instructeur.

Aangesproken door festivaltijger

Tot slot stelt Radboud de onderzoeksvraag: 'Wat zou jij doen als je door een festivaltijger wordt aangesproken in ArmadiLLow op Cape Lowlands?'

Onderzoekers willen checken wat mensen onthullen als ze in gesprek zijn met een gesprekspartner die ze niet kennen. Ze kijken dan naar eerste indrukken en hoe tevreden deelnemers zijn met hun sociale leven. Want volgens Radboud vertel je veel sneller over je sociale leven als je er blij mee bent.