Eigenaren vader en zoon van deze treinset gezocht

Hij heeft zijn hele huis op de kop gezet, maar nergens kan hij het briefje met telefoonnummer meer vinden. Theo Damen uit Zutphen werd tijdens de Modelspoorbeurs in Zutphen, aangesproken door een vader en zoon die een treinset hadden die het niet deed. Theo bood aan deze te repareren. Inmiddels doet de treinset het weer dus dat is het goede nieuws, maar hij is alleen nu het telefoon nummer kwijt.

'Als organisator van Modelspoorbeurs Zutphen organiseer ik regelmatig een groot Modelspoorweekend in de Hanzehal Zutphen onder de noemer Modelspoorbeurs Zutphen. De vader en zoon hadden een treinset in 2018 gekocht, maar bij thuiskomst bleek deze niet te werken', vertelt Theo. Vader en zoon hoopte op de eerst volgende beurs in maart, de verkoper te vinden maar die was er niet.

Zoeken naar contact

Ze kwamen in gesprek met Theo: 'Als hobbyist in hart en nieren kon ik het niet laten en ik heb toen aangeboden de trein te repareren'. Inmiddels loopt de trein weer, alleen is Theo het telefoonnummer van vader en zoon kwijt.

Hij heeft al op zijn eigen Facebookpagina een oproep geplaatst maar tot nu toe geen reactie en dus hoopt hij via een oproep in Gelderland helpt alsnog in contact te komen met vader en zoon, zodat hij de treinset weer kan teruggeven.

Theo Danen op Radio Gelderland

Theo laat weten dat hij vermoedt dat zij uit Dieren of Eerbeek komen. Zoontje was een jaar of acht. Het gaat om treinset van het merk Pico en het gaat om de bekende rood witte hoge snelheidstrein ICE .

