'Sociale woningbouw Maasdriel is Europees probleem'

door Esther Hendriks

Veel problemen in zijn gemeente zijn volgens hem lokaal op te lossen, maar 'soms is het handiger om overkoepelend te werken'. Daarom werkt de Raaf mee aan een petitie om het tekort aan sociale woningbouw op de Europese agenda te zetten. Een probleem dat hij ook in zijn eigen woonplaats Hedel ziet. 'In een nieuwbouwwijk hier om de hoek is de goedkoopste woning drie ton, dat is boven het gemiddelde inkomen in Maasdriel. En dat terwijl ook hier juist woningen voor lage inkomens nodig zijn.' Maar wat kan Europa dan voor Maasdriel betekenen?

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Niet aantrekkelijk

'Niet te betalen', noemt de Raaf het lopend door de nieuwbouwwijk, 'En commerciële bouw.' Volgens hem zou er een betere balans moeten zijn tussen goedkopere en duurdere woningen. Maar het is niet aantrekkelijk voor projectontwikkelaars om goedkope woningen te bouwen.

Het Europese burgerinitiatief pleit daarom voor een Europees impuls. Zo zou de Europese Unie woningcoöperaties kunnen helpen met het duurzaam bouwen van huizen. 'Die lasten hoeven ze dan niet op de koper over te dragen. Wat de huizenprijzen doen dalen', aldus de Raaf. Daarnaast pleit de petitie voor een verbreding van de bestaande afspraken.

De Raaf: 'Nederlanders met een inkomen onder de 38.000 euro komen al in aanmerking voor een subsidie. Stel dat je dat verruimt naar middeninkomens kunnen meer mensen gebruik maken van de regelgeving.'

Zo werkt het

Om zulke ideeën van burgers op de agenda te zetten in Brussel zijn 1 miljoen handtekeningen nodig uit ten minste vijf lidstaten. Waarna het in de Europese commissie wordt besproken. In Nederland moet de Raaf minimaal 20.000 handtekeningen verzamelen. Daar heeft hij een jaar de tijd voor.

Oud-Europaparlementariër Maria Martens vindt het goed dat inwoners Europa betrekken. Wel is het belangrijk om te begrijpen wanneer iets een Europees probleem is.

Interview met oud-Europaparlementariër: wanneer is een lokaal probleem een Europees probleem?

Het burgerinitiatief bevat 5 punten:

1. Huisvesting moet voor iedereen betaalbaar zijn. De staatssteun is niet alleen voor sociale huisvesting, maar wordt uitgebreid om huisvesting betaalbaar te maken.

2. Investeringen die gemaakt worden in sociale woningbouw zal niet meer meetellen in de berekeningen voor het begrotingstekort en vallen dus buiten de 3% grens.

3. Non-profit organisaties die investeren het bouwen en behouden van sociale woningen krijgen makkelijker toegang tot Europese subsidies ter ondersteuning.

4. Het harmoniseren van regels voor korte verhuur van huizen, zodat lange verhuur aantrekkelijker wordt.

5. Betere registratie door huisvestingssituatie van lidstaten toe te voegen in het Europees Statistical Program.