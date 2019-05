Culemborgse componist wint Buma Award

De Culemborgse componist Marcoen Verrest heeft dinsdagavond een prijs in de wacht gesleept tijdens de Buma Music in Motion in Amsterdam. Samen met zijn collega-componist Marco Bakkenhoven ontving hij een Buma Award Best Sync. Met Side And Chain componeerde het duo de muziek voor de trailer van de Netflix-serie Extinction.

De prijzen zijn in het leven geroepen om de mensen die de muziek voor media componeren te onderscheiden. De genomineerden werden geselecteerd door een 27-koppige jury, die bestaat onder andere bestond uit componist Bob Zimmerman en Gouden Kalf winnaar Alex Simu.

Verrest was al apetrots dat hij genomineerd was. 'Eigenlijk zijn we pas heel kort bezig. Het componeren doen we al wel langer, maar in deze richting zijn we pas een paar jaar bezig. Dat we dan nu al, over het werk van 2018, genomineerd zijn, is heel bijzonder', zei hij voorafgaand aan de prijsuitreiking.

Bekijk de trailer waar de Culemborger Verrest de muziek voor bedacht hieronder.