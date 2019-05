Uitgebrande slachterij Herveld wil donderdag alweer open

De ravage is groot in Herveld. Foto: Omroep Gelderland

Op het terrein in Herveld is het maandagochtend al een drukte van belang. Links lopen mannen in witte pakken door de uitgebrande resten en doet de brandweer onderzoek naar de oorzaak van de brand. Rechts rijden vrachtwagens met zand af en aan en is een shovel bezig het naastliggende weiland bouwrijp te maken.

Tijdelijke noodgebouwen

Op het weiland moeten tijdelijke gebouwen verrijzen, waarin in ieder geval de winkel terug moet komen. Bij de brand zondag ging een groot deel van de gebouwen van de slachterij in vlammen op. Van onder meer het woonhuis en de winkel is weinig meer over. De slachterij zelf is wel gespaard gebleven.

Diepeveen heeft maandagochtend weinig behoefte aan een interview, maar wil wel aangeven dat de familie zich gesteund voelt door de reacties die ze krijgen, zowel uit de buurt als van collega's.

Oorzaak nog onbekend

Over de oorzaak van de brand tast de familie nog in het duister. Er was volgens hen in ieder geval niemand in het gebouw op zondag.

Zie ook: