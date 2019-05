TEC schrijft geschiedenis in Cuijk

Wat al weken in de lucht hing, is afgelopen zondag bekrachtigd; TEC speelt volgend seizoen weer in de 2e divisie. Tegen JVC Cuick werd overtuigend met 4-0 gewonnen en met die uitslag is de club uit Tiel niet meer te achterhalen door de directe concurrenten.

In Cuijk was Serhat Koc in de eerste helft twee keer succesvol. Na de rust zetten Matthieu van den Ansem en Nick Hak de 0-4 eindstand op het bord. De vele meegereisde Tielse supporters zagen TEC nooit echt in gevaar komen. De Tielse Eendrachts Combinatie keert door dit resultaat binnen 1 seizoen weer terug naar het hoogste amateurvoetbalniveau van Nederland. Eerder werd al bekend dat er flink geïnvesteerd wordt in het elftal. Er zijn inmiddels al een aantal spelers aangetrokken die TEC ook in de 2e divisie een rol van betekenis moeten geven. De architect van het elftal, Gery Vink, is binnenkort te zien in een special van RegioTV Tiel waar hij vertelt over, zoals hij het noemt, het Tielse sprookje.