Startschot voor alcoholmatigingsproject

De eerste teamkrat met de slogan ‘Altijd fris! Ook in de 3e helft’ was woensdagavond 15 mei voor Ad van de Kolk van voetbalvereniging Uchta in IJzendoorn. Hij kreeg hem uit handen van wethouder Herma van Dijkhuizen van Neder-Betuwe en in het bijzijn van Ronald Vissers van IrisZorg.

Het was de start van een ronde langs alle Neder-Betuwse sportverenigingen voor het uitdelen van zo’n krat om hen met humor te wijzen op het naleven van de Drank- en Horecawet.

Onderzoeken tonen aan dat sportverenigingen oog hebben voor naleving van de Drank- en Horecawet maar dat het een uitdaging is om er echt werk van te maken. De teamkrat kan helpen. Het is een sportieve ‘kapstok’ voor bestuur, (bar)vrijwilligers, ouders en sporters bij het maken van afspraken over het alcoholbeleid van de gemeente

Verantwoord alcohol schenken

Uchta is al een aantal jaren goed bezig op dit gebied. Barvrijwilligers zijn verplicht om de ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’ (IVA) te volgen. Ad van de Kolk, een van de kantinebeheerders en roostermaker van de barvrijwilligers, ziet er op toe dat dit in de werkelijkheid ook gebeurt: “In de kantine is het merkbaar dat de leeftijdsgrens van 18 jaar serieus wordt genomen.”

Humor

Ook humor helpt. Een bordje boven de bar geeft de prijs aan: “Ben je 18 jaar of ouder dan kost een pilsje € 1,50; ben je jonger dan 18, dan kost een pilsje € 1.360,00”, de boete als bij controle blijkt dat de vereniging alcohalcoholmatigingsprojectol schenkt aan mensen onder de 18. Uchta hoeft voor zo’n boete niet bang te zijn want door de genomen maatregelen is de club van sporters en supporters een voorbeeld voor andere verenigingen in de gemeente als het gaat om de naleving van de Drank- en Horecawet.

Gratis training

FrisValley en IrisZorg verzorgen voor (bar)vrijwilligers van sportverenigingen gratis de training ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’, de zogenoemde IVA. Ook kan men meedoen aan campagnes van FrisValley of een eigen campagne vormgeven. Tijdens de ronde langs de andere sportverenigingen in Neder-Betuwe zullen de vertegenwoordigers op dit aanbod gewezen worden.

Neder-Betuwe, Buren en Culemborg sloten zich aan bij het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. FrisValley wijst jongeren en hun netwerk - zoals ouders, scholen, (sport)verenigingen, supermarkten en horeca - op de gevaren van te vroeg, te vaak en te veel alcoholgebruik.

Foto: Jolanda van Soest