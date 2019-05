Batenburg krijgt 500.000 euro van de provincie

door Rob Haverkamp

De subsidie is verleend in het kader van het project ‘SteenGoed Benutten’ van de provincie. Daarmee wordt gezocht naar kansen en mogelijkheden voor leegstaande gebouwen en gebieden. Doel is om die te transformeren, te slopen, of een nieuwe bestemming te geven zodat de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker wordt.

MFA Batenburg (illustratie: gemeente Wijchen)

Ontzettend blij

'Zeker in een historisch stadje als Batenburg moeten we zorgvuldig omgaan met die ruimte', zegt gedeputeerde Josan Meijers. 'En daar is de provinciale bijdrage Steengoed Benutten nou precies voor bedoeld.' De gemeente Wijchen, die de subsidie-aanvraag indiende, kan zo werken aan de leefbaarheid van Batenburg.

'We zijn ontzettend blij met de financiële bijdrage van de provincie', reageert wethouder Nick Derks. 'Hiermee kunnen we de multifunctionele accommodatie realiseren op het terrein van voetbalclub. Dit zorgt ervoor dat we de vrijkomende locaties van het gemeenschapshuis en de school een nieuwe bestemming kunnen geven die past bij Batenburg.'

Nieuwe huizen voor Batenburg

MFA Batenburg wordt het nieuwe onderkomen voor basisschool St. Jan Baptist, voetbalclub V.V. Batavia en gemeenschapshuis De Hostert. Op dit moment worden de plannen voor de accommodatie verder uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt zou het gebouw in het najaar van 2020 klaar kunnen zijn.

De vrijkomende gebouwen van de school en het gemeenschapshuis zullen direct na beëindiging van het gebruik worden gesloopt om leegstand te voorkomen. Op die locaties worden woningen gebouwd.