Duncan Laurence in Doornroosje luttele minuten na winst uitverkocht

De Eurovisie Songfestivalwinnaar geeft elf shows in het najaar, die inmiddels allemaal zijn uitverkocht. De eerste van die reeks is de show op 10 oktober in Doornroosje.

Direct na het optreden in Tel Aviv ontstond een run op kaartjes voor de tournee, zeggen theaterdirecteuren. 'Nog nooit hadden we bij Doornroosje zoveel vrienden en vriendinnen die ons ineens wisten te vinden', merkten adjunct-directeur Holter en zijn collega's. 'Mensen hopen dat je wat voor ze kan regelen, maar de kaartjes zijn echt helemaal op. We vinden het hartstikke leuk dat Duncan bij ons staat. Maar ook vóór de winst hadden we al alle vertrouwen in zijn muzikale inhoud.'

Laurence bezorgde Nederland afgelopen zaterdag in Tel Aviv voor het eerst sinds 44 jaar winst op de Europese liedjeswedstrijd. Na zijn najaarstournee in Nederland geeft de zanger nog shows in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden.