Onderzoek Wageningen Universiteit: bijensterfte neemt af

De oorzaak van de daling is niet onderzocht, zegt Bram Cornelissen, bijenonderzoeker aan de WUR. 'Er zijn natuurlijk altijd externe oorzaken, zoals ziektes of gif dat voor gewassen wordt gebruikt. Maar we zien ook dat het bewustzijn bij bijenhouders is toegenomen.' Nederland telt ongeveer 9000 bijenhouders actief die gezamenlijk zo'n 75.000 bijenvolken houden. Gelderland telt van alle provincies de meeste imkers na Noord-Brabant.

Meer imkers

De afgelopen jaren is het aantal imkers flink gestegen, die ook steeds professioneler worden, zegt Cornelissen. 'Het begint altijd met het goed houden van dieren. Dat is het belangrijkste.'

Ook het bewustzijn onder de bevolking en gemeentes zorgen voor een beter landschap voor de bij. 'Meer bloemen in de tuin, maar ook het planten van bepaalde bomen langs de weg helpen.'

Piek in sterfte

Wageningen Universiteit houdt elk jaar een enquête onder alle Nederlandse bijenhouders. De vragenlijst is verspreid onder de leden van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), Imkers Nederland en de BD-imkers (biologisch dynamisch) en ingevuld door ongeveer 2000 imkers.

Tot 2013 was de bijensterfte nog een stuk hoger: wel meer dan twintig procent. De laatste twee jaar was er opnieuw een piek te zien. Bijenhouders zelf zeggen volgens het onderzoek van de WUR een sterfte van minder dan tien procent acceptabel te vinden.

Toch is het belangrijk om niet te snel achterover te leunen, zegt voorzitter Jos Lansink van de imkersvereniging uit Oost-Gelre. 'De monocultuur neemt nog steeds toe, en de biodiversiteit is geminimaliseerd.' Hij ziet dat de sterfte van bijenvolkeren heel verschillend is per imker. 'De een heeft er bijna geen last van, de ander heel veel. Het is moeilijk aan te wijzen waar het aan ligt.'

Een handje helpen

Mensen die zelf de bijenstand een handje willen helpen moeten vooral proberen om zelf bijen te houden, stelt Bram Cornelissen. 'Hoe meer bijenvolken, hoe beter natuurlijk. Maar ook je tuin bijvriendelijk maken kan natuurlijk. Meer bloemen, geen kunstgras in de tuin. Alle beetjes helpen.'