'Veel meer Wageningers moeten geld krijgen om hoge rekening Vitens te betalen'

Waterbedrijf Vitens betaalt sinds 2016 340.000 euro per jaar omdat het gebruikmaakt van kabels en waterleidingen die door gemeentegrond lopen. Het bedrijf besloot die zogenoemde precariobelasting door te berekenen aan de inwoners van Wageningen. Bij hen valt er straks dus een hogere rekening op de mat.

De gemeenteraad besloot in 2016 al dat mensen voor die hoge rekening gecompenseerd moeten worden uit een reservepot. Daar zit volgens de begroting eind dit jaar meer dan 2,5 miljoen euro in. Maar wie er geld krijgt? Daarover is nu discussie.

Wie krijgt geld?

Het gemeentebestuur stelde voor alleen 1100 mensen met een bijstandsinkomen te compenseren. Dat zou 310.000 euro gaan kosten. Maar de meeste partijen vinden dat niet genoeg. Ze willen dat veel meer mensen geld ontvangen.

Wethouder Dennis Gudden (D66) legt uit waarom volgens het gemeentebestuur niet nodig is alle Wageningers geld te geven:

GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en CDA willen dat de gemeente in ieder geval mensen met een inkomen tot 130 procent van het bijstandsniveau, financieel tegemoet komt. Dat was ook het advies van de gemeentelijke adviesraden, maar dat legden het college naast zich neer. De ChristenUnie ziet mogelijkheden in een aanvullende optie: gedeeltelijke compensatie voor alle andere Wageningers.

Mijn fractie zou er heel erg voor zijn om elke inwoner te compenseren Rien Bor, Stadspartij

Maar ook is er een roep om alle Wageningers volledig te compenseren. 'Mijn fractie zou er heel erg voor zijn om elke inwoner te compenseren', zegt Rien Bor van de Stadspartij. Dat zou betekenen dat ieder huishouden in totaal 180 euro teruggestort krijgt. 'Dan speel je als gemeente quitte.'

De VVD lijkt het daar wel mee eens te zijn. 'Alle inwoners compenseren lijkt me de sociaalste oplossing', zegt Marc Kiel van de partij.

Ook in Wageningen komen er bezuinigingen aan Melissa van der Lingen, Connect Wageningen

D66 en Connect Wageningen waren nog niet zo enthousiast over een uitbreiding van de compensatie voor een hoge rekening van Vitens. Volgens Melissa van der Lingen van Connect Wageningen is iedereen compenseren een 'hartstikke sympathiek plan', maar financieel gezien gewoon erg onverstandig. 'Ook in Wageningen komen er bezuinigingen aan', zegt ze.

Van der Lingen wil het liefst eerst het financiële toekomstplaatje voor de gemeente af hebben en daarna pas een besluit maken over het wel of niet compenseren voor de precariobelasting aan Vitens.

Over twee weken wordt de precariobelasting in de raad besproken.

Afgeschaft

De precariobelasting is in 2017 formeel afgeschaft, maar gemeenten mogen tot 2022 gebruikmaken van een overgangsregeling.

Dat betekent in de praktijk dat huishoudens tot die tijd vaak nog vele tientallen euro's meer betalen voor het water dan wanneer de gemeente meteen gestopt zou zijn met de belasting voor Vitens of het waterbedrijf de precariobelasting niet zou doorberekenen aan klanten.

