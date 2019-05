NEC'er Okita gaat revalideren bij Belgische kinesist Maesschalck

De Belgische kinesist Lieven Maesschalck neemt de aanvaller van NEC onder zijn hoede. Okita raakte vorige week in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen RKC geblesseerd en zijn knie en zal hem vier tot zes weken kosten. Maesschalck is gespecialiseerd in de behandeling van dergelijke blessures.

Zo is hij onder meer verbonden aan de Belgische nationale ploeg en werkte hij met vele internationale topsporters. Ook Arnaut Groeneveld revalideerde in zijn tijd bij NEC van een gecompliceerde rugblessure bij de Belg en maakte weken eerder dan voorzien zijn rentree. Okita staat op de nominatie om verkocht te worden, want er is veel belangstelling voor de vleugelspits die afgelopen seizoen goed was voor vijftien doelpunten.