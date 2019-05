Europees Parlement: het loon is goed maar ook hard werken

Gelderland mag donderdag voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. Dit keer gaat het om de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europees Parlement. De verkiezingen duren vier dagen omdat andere landen bijvoorbeeld traditioneel op zondag stemmen, dus de uitslag laat nog even op zich wachten. Maar daarna zijn de 751 Europese zetels voor de komende jaren verdeeld.

Nederland mag 26 leden van het Europarlement leveren. Dat kan later dit jaar oplopen naar 29 als Groot-Brittannië alsnog uit de Europese Unie stapt, de zogenoemde Brexit. De Britse zetels worden namelijk na de Brexit maar voor een gedeelte herverdeeld.

In het Europese bestuur gaat veel geld om, maar ook weer niet zoveel geld als wel eens wordt gedacht. De totale begroting is dit jaar 165,8 miljard euro. Ter vergelijking: de begroting van Nederland beslaat dit jaar ruim 300 miljard euro. Met een deel van de Europese miljarden, die overigens van de lidstaten afkomstig zijn, worden in diezelfde lidstaten projecten gefinancierd.

Gelderland kreeg de afgelopen vier jaar 520 miljoen euro voor 2.600 projecten. Die projecten leverden 11.000 banen op. Nog eens 1 miljard werd door de Europese Investeringsbank geleend aan Gelderse bedrijven.

Loon

Europarlementariër zijn betekent hard werken, veel reizen, maar een goed loon en, zoals dat heet, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Een lid van het Europarlement krijgt een maandelijkse vergoeding van 8.757, 70 euro. Daar blijft na gemeenschapsheffing en verzekeringen 6.824 euro bruto van over.

Daarnaast krijgt elk lid een standaardvergoeding van ruim 4500 euro, bedoeld voor onder meer kantoorkosten in het land van herkomst. Over deze vergoeding is onlangs nog deining ontstaan en is regelmatig onderwerp van discussie in het Europees Parlement. Naast een reis- en verblijfskostenvergoeding voor dienstreizen krijgen de Europarlementariërs een aanwezigheidsvergoeding van 320 euro per dag.

Stemmen

Voor dat geld moet wel veel vergaderd worden. Het Europees Parlement vergadert meer dan alle andere parlementen in Europa. En al die vergaderingen zijn een oefening voor het geduld, want in de afgelopen vijf jaar moest over maar liefst 10.525 keer gestemd worden over voorstellen, moties en resoluties. De drukste dag vorig jaar was 12 december, toen er 323 keer gestemd moest worden.

Uit tellingen blijkt dat Nederlandse Europarlementariërs vaak aanwezig zijn en doen bijna altijd aan stemmingen mee. Net als in de Gelderse Provinciale Staten is de Partij voor de Dieren het trouwst. De partij mist de minste stemmingen in de vergaderzaal in Straatsburg, maar onthoudt zich wel vaak van stemmen.

Overigens sluiten de gekozen Europarlementariërs uit Nederland zich na de verkiezingen aan bij gelijkgestemden uit andere landen. Daardoor maakt het CDA bijvoorbeeld deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij.

Kostbare verhuizing

Iedere maand verhuist het Europees Parlement van het bestuurscentrum Brussel naar de permanente vergaderlocatie Straatsburg. Dat betekent veel ambtenaren en medewerkers van Europarlementariërs, maar ook alle documenten meeverhuizen voor een week vergaderen.

Die verhuizing kostte 8 jaar geleden al 10 miljoen euro per keer. Nederland wil al jaren van die verhuizing af, maar daar wilden Frankrijk en Luxemburg (ook een vergaderlocatie) niets van weten.

