Bero en Buitink niet op training Vitesse, Büttner terug in basis

Matus Bero is niet op tijd speelklaar voor de return van Vitesse tegen FC Groningen in de play-offs. Thomas Buitink kampt met liesklachten en is een serieus twijfelgeval.

Vitesse moet dinsdag in de eigen GelreDome een 2-1 achterstand zien om te buigen. Uitschakeling dreigt dus en dat zou betekenen dat het seizoen van de Gelderse subtopper is mislukt.

In de Euroborg speelde de ploeg van Slutskiy een teleurstellend eerste play-off duel waarin het overigens nog wel een grote kans kreeg op de gelijkmaker. Inzet voor het favoriete Vitesse is een plek in de finale en uiteindelijk het bereiken van de voorronde in de Europa League.

Mentaliteit tonen

'Het komt allemaal neer op karakter', weet trainer Slutskiy. 'In dit soort wedstrijden, om de drie dagen moet je er weer staan, gaat het veel minder om kwaliteit. Je moet pijn kunnen lijden en mentaliteit tonen. Ik hoop dat we dat kunnen.'

Bero liep al vroeg in het eerste duel een botkneuzing op in zijn enkel na een smerige overtreding van Zeefuik. Van een breuk is geen sprake. De Slowaak kan dinsdag niet spelen. Alexander Büttner, die zaterdag in Groningen op de bank begon maar al snel inviel, neemt zijn plek op de linkerflank weer in.

Foto onder: Bero zit ook dinsdag op de tribune in GelreDome voor de return tegen FC Groningen.

Thomas Buitink stond maandagochtend ook niet op het trainingsveld op Papendal. De spits heeft last van zijn lies en bleef binnen. Hij geldt als twijfelgeval. De verwachting is dat Tim Matavz voorin een koppel vormt met Bryan Linssen.

Veel blessures

Verder was ook Roy Beerens afwezig. De aanvaller, die helemaal uit de gratie is bij Slutskiy, heeft last van zijn hamstring. Hij zit ook niet bij de selectie dinsdag. Ook de opnieuw teruggeworpen Charly Musonda ontbrak op de training, net als de geblesseerden Jake Clarke-Salter en Ousmana Darfalou.

Opstelling: Pasveer, Karavaev, Van der Werff, Clark; Odegaard, Serero, Foor, Büttner; Matavz en Linssen