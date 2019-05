Eef blijft 'missers Nijmegen' melden: 'Maar er verandert niets!'

door Karel de Jong

'Hier is het probleem dat ouderen uit het bushokje moeten komen om te kunnen zien wat er op de display van het digitale bord staat.' Eef van Munster zit in een bushokje aan de Molenweg en toont dat je van daaruit niet kunt zien wat er op het digitale bord van Breng staat. Omdat de busmaatschappij pal daarvoor een ander bord heeft geplaatst.

Zeven meldingen heeft de inwoner van Nijmegen al gedaan van deze situatie, maar na drie maanden is er nog altijd niets veranderd, zo verzucht hij.

Tekst gaat verder onder de foto.

Reizigers moeten uit het hokje komen om de informatie op het bord te kunnen lezen

'Rolstoelers moeten maar in de regen staan'

Op de van Peltlaan toont Eef een andere 'misser van de gemeente'. De blindengeleidestrook loopt 'zo tegen het bushokje aan'. Daarnaast maakt hij zich druk over het feit dat er in de ene bus wel rolstoelen mee kunnen, terwijl dat op een andere lijn die bij dezelfde halte stopt niet kan.

Op de Sint Jacobslaan laat de Nijmegenaar zien dat rolstoelers het bushokje niet in kunnen. 'Mensen in een rolstoel moeten maar in de regen blijven staan.' En zo kan hij nog wel even doorgaan.

Tekst gaat verder onder de reportage.

Gemeente: we kunnen niet altijd direct reageren

Verantwoordelijk wethouder Velthuis wil niet op deze zaak reageren. Maar een gemeentewoordvoerder laat weten: 'De gemeente krijgt inderdaad veel meldingen van de heer Van Munster. Zoveel dat we vier keer per jaar schriftelijk naar hem reageren, en één keer per jaar met hem om tafel gaan om te praten over de meldingen. De tips die we van hem krijgen zijn soms heel goed, als het kan nemen we ze over. Maar soms gaat dat ook niet, of niet meteen.'

Maar sommige zaken kunnen nu eenmaal niet langer wachten, benadrukt Eef. Zo werd er al zo'n twee weken geleden begonnen met de sloop van het oude buurtcentrum in de Bosbesstraat. Levensgevaarlijk, zo vindt de Nijmegenaar, omdat de stukken er vanaf vielen. Bovendien stonden er geen hekken omheen.

Tekst gaat verder onder foto.

Slooppand zonder benodigde hekken

Pas dagen na zijn melding kwam de gemeente in actie. Toen bleek bovendien dat de eigenaar de sloop zonder de benodigde vergunning was begonnen, waarna de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de zaak heeft stilgelegd. Maar de hekken? 'Die staan er nog altijd niet!'