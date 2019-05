Gastgezin in Nijmegen gezocht voor statushouders Samer

Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Een statushouder is een vluchteling die een status heeft toegekend gekregen en in Nederland mag blijven. Totdat een huis gevonden is, blijft hij/zij wonen in een asielzoekerscentrum (AZC). Op dit moment wachten duizenden statushouders op een woning.

Samer komt uit Syrië en is IT specialist. Hij weet alles van computers en is er heel handig mee. Hij woont in azc Nijmegen en zou graag bij een gastgezin in de buurt willen logeren. Samer is een rustige, openminded man van 37, die graag mediteert, studeert in de Nijmeegse bieb en verder houdt van zingen. Hij heeft een vrouw en een zoontje in Syrië, met wie hij iedere dag belt. Hij heeft zeker plannen en ambities voor de toekomst en wil graag een steuntje in de rug van een gastgezin om hem wegwijs te maken in Nederland en te helpen met de taal. Via Takecarebnb hoopt hij mensen te vinden die hem die kans willen geven.

Voor een periode van ongeveer drie maanden is Takecarebnb op zoek naar een plek voor Samer. Door Samer een plek te bieden helpt u hem beter inburgeren omdat hij beter de Nederlandse taal en ongeschreven regels leert. Een plek in de maatschappij buiten het AZC zorgt ervoor dat statushouders vaak energieker zijn en bijvoorbeeld een opleiding beter doorlopen.

Heeft u een eigen kamer met afgesloten deur voor Samer en wilt u hem een plek bieden? Reageren kan hieronder!