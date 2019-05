Velp zwemt vanaf 2020 in het Biljoenbad

In Velp is maandagmiddag de bouw gestart van het nieuwe gemeentelijke zwembad. Het bad is daarbij tot het Biljoenbad gedoopt. Dat bleek uit de twee kanshebbers 'Biljoenbad' en 'Gruttobad' de uiteindelijke favoriet na het raadplegen van inwoners. Het bad is na de zomer van 2020 klaar.

Behalve een gewoon bad en een peuter- en kleuterbad, krijgt het Biljoenbad ook een zogenaamd 'doelgroepenbad'. Daar hadden gebruikers, inwoners, huisartsen en fysiotherapeuten op aangedrongen.

Geschikt voor iedereen

Het doelgroepenbad maakt bewegen in water of zwemmen mogelijk voor meer typen gebruikers. Het heeft een beweegbare bodem, is geschikt voor allerlei wateractiviteiten en heeft een constante watertemperatuur van 32 graden Celsius. Daarmee krijgt Biljoenbad een geschikt bad voor ouderen tot op hoge leeftijd, kinderen, Wmo-cliënten, revaliderenden en cliënten van fysiotherapeuten.

Het nieuwe zwembad komt op de hoek van de Gruttostraat en Reigerstraat. De bouw is in handen van Vaessen Algemeen Bouwbedrijf. Op maandag 20 mei start het wegmalen van grondwater en het plaatsen van een tijdelijke damwand, waar de bouwput in komt. In de tweede helft van juni worden schroefpalen voor de fundering in de grond geschroefd en wordt de bouwput verder uitgegraven. Rond de bouwvakperiode zal het eerste beton te zien zijn.

Sport- en speelveld

De gemeente en de bouwer verwachten dat het zwembad na de zomer van 2020 klaar is. Dan wordt het zwembad verder ingeregeld en ingericht waarna de eerste zwemmers hun duik kunnen nemen. Als komende winter zacht verloopt kan dat misschien al eerder.

Aan de kant van de Reigerstraat komt ook een multifunctioneel speelveld voor voetbal basketbal en wellicht ook tennis. Op een stuk grond is ruimte voor nog een extra sportvoorziening voor jongeren. Dat wil de gemeente na de zomer invullen met gebruikers, de klankbordgroep en omwonenden.