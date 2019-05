Europese verkiezingen: weinig Gelderse inbreng

Voor Forum voor Democratie trekt Derk Jan Eppink de Europese lijst. De 60-jarige Eppink woont weliswaar nog in New York, maar is een geboren en getogen Achterhoeker (Steenderen). Zijn partij is nieuw bij de Europese verkiezingen, maar zelf is hij door de wol geverfd in de wandelgangen van Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Eppink heeft in het verleden voor Eurocommissaris Frits Bolkestein gewerkt en namens de Belgische Lijst Dedecker in het Europarlement gezeten. Zijn partij Forum voor Democratie is bepaald geen Europees gezinde partij, maar desondanks wil Eppink veel geld voor de Gelderse economie ophalen in Straatsburg, de vergaderlocatie van het Europees Parlement. Bij een uitzonderlijk goede uitslag kan zijn collega-kandidaat Dorien Rookmaker uit Hattem ook het Europarlement halen.

Terugtrekken

Bij GroenLinks staat Tineke Strik uit Lingewaard op de tweede plaats. Zij was van 2002 tot 2006 wethouder van Wageningen. Daarna werd Strik lid van de Eerste Kamer, waar ze nu nog fractievoorzitter is namens haar partij. Tien jaar geleden deed ze ook al een gooi naar een zetel in het Europees Parlement, maar toen vroeg GroenLinks haar zich terug te trekken ten faveure van een 'groenere' kandidaat.

In het dagelijks leven is Tineke Strik hoofddocent Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die kennis wil zij gaan gebruiken in het Europees Parlement, omdat volgens Strik Europa nog steeds een grote verantwoordelijkheid heeft op dat vlak. GroenLinks heeft op dit moment twee zetels in het Europees Parlement.

Het CDA heeft vijf zetels en als de christendemocraten die uitslag vasthouden komt Henk Jan Ormel uit Hengelo (Gld) ook in de bankjes in Straatsburg. Ormel is van huis uit dierenarts, maar heeft inmiddels al 10 jaar Tweede Kamerlidmaatschap achter de rug. Daar vroeg hij regelmatig aandacht voor de Achterhoek en dat wil Ormel in Straatsburg ook gaan doen. Op dit moment is Henk Jan Ormel werkzaam voor de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in de Italiaanse hoofdstad Rome.

Samenwerking

Voor alle drie de partijen geldt dat zodra ze zitting nemen in het Europees Parlement, ze samenwerking gaan zoeken met gelijkgestemde partijen uit andere Europese landen. Anders is de invloed van de 26 Nederlandse leden in een parlement met 751 wel heel beperkt.

