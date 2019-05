Het is weekend! Dit zijn de leukste uittips van Esther

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Natuurfeestjes in de provincie

Dit weekend kun je op veel plekken in Gelderland de natuur gaan vieren tijdens Fete de la Nature. Het is het grootste grassoots natuurfestival in Nederland waarbij er feestjes worden gehouden in natuurgebieden en stadsparken. In Gelderland kun je onder meer zwijnen en herten gaan observeren op de Dellen bij Heerde en op de Lochemse Berg kun je zondagochtend onder meer naar een lezing en ontbijt.

Kunst kijken in Ulft

De SSP-HAL in Ulft wordt ook dit jaar weer omgetoverd tot een waar kunstdorp voor Huntenkunst. Bij de internationale manifestatie voor hedendaagse kunst tonen 230 kunstenaars hun werk. Dit jaar staat Finland als land centraal.

Mozartweekend in Zutphen

De Walburgiskerk is dit weekend het decor van een bijzonder evenement in het teken van Mozart. Achttien verschillende koren gaan alle achttien missen van Mozart uitvoeren in één weekend. Dat is wereldwijd nog nooit gebeurd. Zutphen heeft dus een wereldprimeur. De 18 missen worden uitgevoerd in vijf concerten.

Dansen bij Emporium

Ga je liever dansen op harde beats? Dan is Emporium bij de Berendonck in Wijchen de plek waar je dit weekend moet zijn. Er zijn allemaal verschillende podia met verschillende optredens. Zo treden onder meer AfroJack, Nicky Romero en Lil Kleine op.

Het is circus met Ashtonia

De mannen van de Ashton Brothers staan vanaf dit weekend drie weken lang in Apeldoorn met hun show Ashtonia. Het is een hele avond met acrobatiek, muziek en magie. Ashtonia wordt gehouden op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Wil je al in de sfeer komen, bekijk dan hier de reportage over Ashtonia:

