Henk de Jong: 'Bij Barcelona of Real Madrid gaat de vlag uit bij 1-1'

In een enerverend duel met een rode kaart, een gemiste penalty en een korte staking gebeurde er van alles in Leeuwarden. Voor rust werd er ook nog tweemaal gescoord. Narsingh brak de ban. 'Ik had al een kans gemist, deze ging er gelukkig wel in na een mooie steekbal van El Jebli.'

Cambuur maakte direct gelijk. Het spel golfde op en neer. Het publiek was geweldig. 'Een compliment voor beide kampen', merkte Henk de Jong terecht op. 'Als je weet hoe ze hier weer gekomen zijn. Met onweer en een ongeluk onderweg. Ze hebben zich geweldig laten gelden.'

Vlag uit

De coach, terug bij zijn oude club en volgend seizoen in dienst van Cambuur, zat ook met gemengde gevoelens. 'Een punt is gewoon goed. Bij Real Madrid en FC Barcelona hangen ze dan de vlag uit, hoor. Wij gaan zielig doen, omdat we een penalty missen. Ja, dat is balen. Maar Serrarens heeft ons vorig seizoen wel naar de eredivisie geschoten. We moeten er doorheen prikken.'

Onderschatting

Narsingh zat ook met een dubbel gevoel. 'Cambuur uit is altijd lastig. Het publiek is heel fanatiek. Ze staan er altijd achter. Je wil winnen en we kregen ook de kansen. Woensdag moeten we nog volle bak. Zonder enige onderschatting, want het kan echt nog alle kanten op.'

Omschakeling

'Wij zijn geen wereldtop, hè', vulde De Jong nog aan. 'We zijn als één na laatste geëindigd. Je moet nu het spel maken en we speelden op de aanval. Om te winnen. Terwijl je het hele seizoen vanuit de omschakeling speelt. Dat is dus anders. Voor de neutrale toeschouwer was het een meeslepend gevecht. Als we het niet halen, is het onze eigen schuld en de verdienste van Cambuur.'