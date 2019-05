NEC-talenten winnen Europese titel met Oranje Onder 17

Op het EK in Ierland won Nederland de finale tegen Italië met 4-2. De twee NEC'ers stonden niet in de basis in de finale, maar Proper mocht vlak voor tijd nog invallen.

Proper en Van Ottele zijn beiden talentvolle middenvelders uit de voetbalacademie van NEC. Proper is 17 jaar, maar speelt al in NEC Onder 19. Mogelijk krijgt hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een kans bij de A-selectie. Van Ottele is ook 17 jaar en speelt in NEC Onder 17. De laatste keer dat er een NEC-talent een Europese titel won was in 2011. Daan Disveld was toen aanvoerder van de ploeg die het EK won.