LIVEBLOG | De Graafschap laat voorsprong direct weer glippen tegen sterk Cambuur(1-1)

De Graafschap speelt vanavond zijn eerste play-off wedstrijd met als inzet handhaving in de eredivisie. De Superboeren treffen in Leeuwarden Cambuur. Volg hier de ontwikkelingen van dit belangrijke duel.

door Richard van der Made

TUSSENSTAND 1 - 1

GOAL! 35e: En het is meteen gelijk. Een minuut na de goal van Narsingh schiet de Fransman Robin Maulun prachtig binnen buiten bereik van Bertrams. Het is 1-1.

GOAL!! 33e: En ineens is het 1-0 voor De Graafschap. Narsingh wipt de bal over Mous in de korte hoek. Een meevaller in een fase waarin Cambuur sterker werd en De Graafschap achterin steeds onzekerder oogde.

20e min: vrije trap Bahoui na overtreding Steenvoorden gaat voor De Graafschap maar net naast.

16e min: Het is een aantrekkelijk duel tot nu toe op een vreselijk slecht veld. Weer een kans voor Cambuur. Sambissa draait Oswusu dol, maar schiet naast.

14e min: Het enthousiaste publiek juicht in Leeuwarden want Robertha scoort. Hij doet dat volgens de grensrechter alleen in buitenspelpositie en dat klopt zo blijkt uit de herhaling. Het blijft 0-0.

7e min: Vrije trap El Jebli een metertje naast het doel van Cambuur

5e min: eerste kansen zijn voor De Graafschap. Eerst Narsingh vanuit een moeilijke hoek, met goed werk van Mous. Uit de corner kopt Vet richting de verre hoek, maar weer redt Mous stijlvol.

Het is sfeervol en luidruchtig aan het Cambuur plein vanavond

Afgetrapt in Leeuwarden voor de altijd spannende play-offs waar De Graafschap al jaren een abonnement op heeft.

19.45 uur: De spelers van De Graafschap die het moeten doen. Grote vraag is hoeveel energie het elftal nog heeft na een lang en slopend seizoen.

19.45 uur: Henk de Jong wordt uiteraard ook vooraf voor de camera's gesleept.

19.35 uur: Henk de Jong over het duel met Cambuur: 'Het is een fifty-fifty wedstrijd vanavond. Wij gaan voor de winst, want we hebben geen ploeg om alleen te verdedigen.'

19.30 uur: Cambuur schakelde Almere City uit in de eerste ronde. De Graafschap stroomt pas nu in. Cambuur werd, onder leiding van Henk de Jong, kampioen in de eerste divisie en degradeerde weer in 2016.

19.30 uur: De namen vanavond...Met Serrarens als vervanger van Benschop. Furdjel Narsingh in de basis, hij is oud speler van Cambuur. De thuisploeg speelt met dezelfde ploeg als dinsdag toen werd gewonnen van Almere.

19.20 uur: Charlison Benschop blijft vanavond aan de kant, zo is de verwachting. De spits kan door fysieke klachten niet goed uit de voeten op kunstgras en is het ook niet gewend. Benschop heeft wel tijd om even goed in de lens te kijken

19.20 uur: Veel ogen zijn vanavond natuurlijk gericht op Henk de Jong. Hier op de foto onder een exclusief inkijkje in de catacomben, waar de nieuwe trainer van Cambuur voor de kleedkamer van De Graafschap afwacht op wat komen gaat.

19.15 uur: Hier in Leeuwarden ligt kunstgras, sterk verouderd ook nog. De ondergrond is inderdaad vrij hard. Op de achtergrond doen de sproeiers hun werk.

19.05 uur: Het stadion van Cambuur met de tribune van de fanatieke aanhang, nu nog rustig