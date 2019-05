Ria (80) liep alle Marikenloop-edities mee: 'Ik ben eraan verslaafd'

De Marikenloop mag dan elk jaar minder vrouwelijke deelnemers trekken, Ria Coehorst is er nog altijd bij. Dit jaar deed ze voor de 17e keer mee aan de Nijmeegse hardloopwedstrijd, die even zo vaak is gehouden.

17 jaar geleden werd Ria door haar dochter Anne-Marieken gestrikt om een keer mee te doen. 'Ik zei: '5 kilometer lopen? Best veel'', vertelt de nu 80-jarige deelneemster. 'Toen ben ik begonnen en nu ben ik er eigenlijk verslaafd aan.'

Volgend jaar weer

Al had ze daar zondagochtend nog heel even haar bedenkingen bij. 'Het was zo warm dat ik dacht: 'Waar ben ik in godsnaam mee bezig?' Maar nu is het voorbij en zei ik tegen Anne: 'Volgend jaar doe ik weer mee'.'

Zaterdag vond al de eerste Marikenloop voor mannen plaats.



Zaterdag vond al de eerste Marikenloop voor mannen plaats. Dat is 'prima bevallen', vertelt directeur Alexander Vandevelde van organisator Stichting Zevenheuvelenloop. 'Het was hartstikke leuk om te zien dat vaders en zoons samen over de streep kwamen.' De beslissing om ook mannen toe te staan, is volgens hem genomen om het festival niet te hoeven inkrimpen.

Eerste trailrun

Vandevelde is ook te spreken over de trailrun, die dit jaar voor het eerst is gehouden. Daarbij lopen deelnemers over steile, smalle en ruige paden, veelal in het bos. 'Trailrunning is een beetje het mountainbiken van het hardlopen', stelt hij.

