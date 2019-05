De Graafschap doet zichzelf tekort met 1-1 uit tegen Cambuur

De Graafschap heeft in een buitengewoon aantrekkelijke wedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld uit tegen Cambuur. Het was de eerste wedstrijd in de play-offs voor de Superboeren, die zichzelf met het gelijkspel wel tekort deden.

De Graafschap opende scherp in Friesland. Furdjel Narsingh raakte al vroeg het zijnet en Javier Vet leek de 0-1 binnen te koppen, maar dat werd door doelman Mous met een katachtige reflex voorkomen. Cambuur was vooral gevaarlijk via Robertha. Aan de andere kant mikte Nabil Bahoui een vrije trap net naast.

1-1 bij rust

De Graafschap kwam na ruim een half uur op voorsprong. Een uitstekende pass van Youssef El Jebli werd handig afgemaakt door Narsingh. Maar meteen daarna sloeg de thuisclub terug via Maulun, die via de paal raak schoot. Azor Matusiwa leek vlak voor rust 1-2 te maken, maar Mous verrichtte opnieuw een knappe redding. Met 1-1 gingen beide ploegen de rust in.

In de tweede helft kreeg Mbende al snel rood na een charge op Fabian Serrarens, waarbij het onduidelijk was of de verdediger dat opzettelijk deed. Tegen tien man zette De Graafschap nog meer druk, maar Mous was een sta-in-de-weg bij pogingen van Bahoui en El Jebli. Maar ook Cambuur kwam er in ondertal nog gevaarlijk uit, maar Robertha kopte recht op doelman Nigel Bertrams.

Strafschop via VAR

Bij een schot van Leroy Owusu raakte oud-Vitessenaar Kallon de bal met de hand. De VAR greep in en De Graafschap kreeg een strafschop. Dat zorgde voor onrust bij de harde kern van Cambuur, die met bier en aanstekers gooiden. Daarom werd het duel tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Manschot. Daarna mocht Serrarens alsnog aanleggen vanaf elf meter, maar het matige schot werd gepakt door uitblinker Mous.

Trainer Henk de Jong greep in en bracht met Charlison Benschop nog een extra spits. Maar Cambuur werd juist weer dreigender in de aantrekkelijke wedstrijd. Namens De Graafschap misten Benschop en Owusu nog kansen. Maar echt overtuigend waren de Superboeren niet meer in de slotfase. De return is woensdag om 20.45 uur op De Vijverberg.

